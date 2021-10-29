走出港島 貼地處理新界民生

近日香港各執法部門連環展開多項行動，嚴厲打擊水路走私活動，掃蕩多個相關場所拘捕多人，並在屯門貨櫃場破獲走私集團倉庫，遊走於珠江口的跨境走私活動，事隔多年後再現香江。

今日的走私集團發展出更高效率的營運手法，從香港出船，運載內地因「新冷戰」而出現入口限制的貨物出境，回程又運載香港管制比內地嚴格的煙草產品回港，令原本只有少數不法分子參與的走私活動，變成影響大量新界區居民的嚴重治安問題。

疫情＋新冷戰 水路走私復熾

因香港和內地在檢疫和關稅區制度的差異，本港市面過去多年來一直存在「螞蟻搬家」式的「走水貨」活動，惟自去年因疫情封關後，陸路往返內地的路綫受阻，「供應鏈」斷裂。

無獨有偶，在「新冷戰」的外圍環境下，中國與西方各國逐漸增加不同貨物的出入口限制，例如澳洲龍蝦原本每年94%出口額都是運往內地，如今存貨要在香港大幅劈價出售；再加上經濟停擺令失業率上升，幾大因素拉扯下，令水路走私有利可圖，日益猖獗。

用以水路走私的快艇（俗稱「大飛」）雖然載貨量不高，但勝在速度快，短時間內能往返兩地邊界數趟，而且每次走私皆是多達十數艘「大飛」共同行動，運載貨品總值動輒以千萬計，單是中秋前夕在將軍澳佛堂澳的一次水警海關聯合反走私行動，便已檢獲了市值達1,300萬元的各類貨物；本月初在屯門貨櫃場破獲的1,700噸走私凍肉案，凍肉的總值更高達5億元。

影響新界治安 危及執法人員

較少人留意但不容忽視的是，大批香煙也被走私到香港。根據香港海關數據，今年首7個月便檢獲破紀錄的2.44億支未完稅香煙，涉及稅款高達4.65億元。由犯罪集團操控的走私活動，令新界沿海地區面臨治安問題，筆者之前亦撰文，提及不少北區居民生活受私煙販子滋擾；「大飛」走私帶來的危險，更令反走私執法人員殉職。

早在香港開埠前，走私問題便已經存在，當時海盜們組成高達數百隻船的船隊，劫掠出入澳門及廣州的商船，獲取財富，清朝著名海盜張保仔的兇悍程度及規模，就連清廷也忌諱三分，與葡萄牙海軍聯手，在赤鱲角苦戰近10日，也未能完全剿滅，最後只能招安。

開埠後，香港作為大中華地區少有的自由港，也曾多次成為走私天堂，不少中外商人利用清朝與香港關稅制度的差異，以及中歐兩地商品在對方市場的稀缺性，謀取暴利。

在改革開放不久的90年代，內地當時仍有進口管制，「先富起來」的內地民眾對汽車及進口家電有很大需求，於是有不法分子如「賊王」葉繼歡，便看中當中的商機，開啟了「大飛」走私之路。雖然這些加裝數個舷外機的快艇操控不易，缺乏足夠安全設備下，容易在大浪中出意外，加上當時兩地警方海關皆會使用荷槍實彈對付這些亡命之徒，但上面提到每次走私可謀取暴利，令走私客明知有危險，也甘願以命相搏。

隨着中國加入世貿，各類商品可從合法途徑進口中國，「大飛」走私需求一度式微。雖然仍有內地人渴求香港的進口商品，但「水貨客」勉強算是採取較為安全可控的方法；至近期「新冷戰」導致內地對不少外國商品實施貿易限制，再加上疫情封關，令水路走私活動再次活躍起來。縱觀香港史上各次走私熱潮，其實都是隨着國際情勢、外圍因素以及供求定律而起。

與以上提到的走私活動不同，私煙的售賣對象是一直想逃避香港高昂煙草稅的本地居民。本來「走水貨」的方法不難管控，但最近因「大飛」走私重現，趁空船回港時運載大批走私香煙，增加管控難度。

煙草售價一直高踞不下、市民又因為經濟停擺，備受經濟及生活壓力，較為便宜的私煙就有了捧場客，令私煙問題持續，特別是新界地區。

發展北部都會區 新界邊陲不再

當然，自去年至今的新冠疫情，令香港衞生部門忙於應對，無暇他顧，打擊私煙的工作便落在執法部門身上；而控煙辦作為傳統技術官僚部門，難以重新界私煙問題猖獗的真正困境出發，所以只能被動地處理私煙流入的問題。

特首林鄭月娥在最新的施政報告中公布「北部都會區」計劃，本來已擁有全港一半人口的新界，將會再引入多250萬人居住。

隨着部分政府部門計劃遷入「北部都會區」，新界亦將會一改以往僅屬邊陲的定位，政府的思維模式也應當走出港島，站在新界人的角度，以更全面的方向，處理新界人日常面對的具體問題。

同時，更要避免單純使用「堵塞法」，被動地要執法部門不斷搜查破獲，而是要用新界地區實際情況為依歸，找出更有效的打擊方法。

▲ 近日香港各執法部門連環展開多項行動，嚴厲打擊水路走私活動，掃蕩多個相關場所拘捕多人，並在屯門貨櫃場破獲走私集團倉庫。（資料圖片）