我和C朗共通處 人類獨有的東西

昨天談到人體骨骼的重要，大家是否知道在全世界所有動物中，只有人類有下巴？自然界中，人類其他靈長類近親，例如黑猩猩、猴子，或是歷史上曾經存在的一些人種如尼安德特人（Homo neanderthalensis）等等，他們都沒有下巴這一小塊下頜骨向外突出的部分。

猩猩的下頜是從前門牙向內傾斜的，包括直立猿人在內的原始人類，下頜也都如此，只有人類長有下巴，為甚麽？生物學家們提出各種假設，但到目前都沒能給出確實答案。在各種假設中，佔據主流的解釋是：下巴存在為了幫助咀嚼、有下巴方便說話、下巴是一種性徵，以及下巴因人類臉部形狀進化而出現。

最廣為談論的，是下巴為咀嚼而生，有學者研究顯示，模擬生活在幾萬年前的尼安德特人，和現代人咀嚼食物時面部受力情況後，發現盡管現代人牙齒比尼安德特人小，咀嚼不佔優勢，但咀嚼時受的壓力卻比尼安德特人小。由此猜想，原因可能在於現代人有下巴，而尼安德特人沒有。

此理論認為，當我們吃東西時，咬合動作使下頜受到不同方向的壓力，為了有更強壯的骨頭結構應付，就形成下巴，幫助下頜減少壓力；但這種說法有爭議，另有研究人員認為，當人咀嚼時，下頜骨靠近臉部外側的部分受壓迫，靠近臉部內側的部分受到拉扯，骨骼在受壓迫時會比受拉扯時強，所以理想情況下，應該進化加強的，是臉部內側受拉扯的骨頭，而不是臉部外側需要下巴，他們亦相信下巴對咀嚼沒幫助。

也有人認為，下巴是方便人們說話而進化出來，畢竟說話能力是人類特有。我們說話時，舌頭和其他肌肉群會對下頜產生一定壓力，所以為了抵抗這股壓力，就形成下巴；也有專家對此表示懷疑，指出其他用聲音交流、或用舌頭吸吮和做出複雜進食動作的哺乳類動物，面部同樣承受和人類說話同樣的張力壓力，但牠們也沒有因而進化出下巴。

第三種說法，有學者認為下巴和性徵有關，男性下巴一般比女性大，下巴或許就像雄鹿的角或雄性孔雀羽毛一樣是性徵，為吸引異性而存在；第四種推測說，人類為適應生活，進化過程中面部大小和形狀改變，臉部逐漸變得較平，和口鼻有關的骨頭因而向內縮，但下巴部位內縮速度相對較慢，人類並不是長出了下巴，而是因為臉變小，下巴顯得突了出來。

人類有下巴 是進化還是退化？

以上4種假設都認為，下巴是進化的產物，但也有科學家懷疑，下巴不是進化的產物，反而是隨着其他器官進化，產生的一種沒有實際作用之副產品。例如人類進化當中面部變小，現代人臉部比尼安德特人小近15%，身體也逐漸直立起來，這些變化令我們嘴部更形擠迫，為了給舌頭和其他軟組織提供更多空間，避免氣管受壓，我們的下頜逐漸前傾，由此產生了下巴。

還有另一種看法認為，下巴不僅不是進化產物，甚至可能和人類面部退化有關。人類懂得使用工具和火之後開始烹飪，食物變得柔軟更易消化，再也不需咀嚼未加工肉類和植物，不再需要大顆牙，於是牙齒逐漸變小，面部退化過程中牙齒逐漸縮進臉頰裏，但支撑牙齒的下頜並沒有完全縮進去，因而出現下巴。

無論甚麼原因導致人類有下巴，下巴其中一個重要作用，是一定程度上影響顏值，美女不就是都下巴尖尖嗎？在相學上，常以「天庭飽滿，地閣方圓」形容一個人的面相如何好，其中的「天庭」指的是上額，「地閣」就是指下巴，下巴一般主管晚年運勢，下巴長得好，晚年生活比較幸福，如果下巴長不好，晚年可能孤獨云云。

講到下巴，我就想起C朗拿度，並非他的下巴生得靚，亦不清楚他的下巴運好不好，而是球場上他的摸下巴動作。世界盃入波後，他用手撫摸下巴，人們猜測他是諷刺美斯，炫耀自己才是「史上最強」。這個「摸山羊鬍」的動作，比喻他是「山羊」，山羊英文是goat，而goat的拼法也就是「greatest of all time」（史上最強）4個英文字的首字母。

在思考造物主把世界打造得如此神奇的時候，我的手開始不自覺摸下巴，就像C朗。我和他都有下巴，分別在於我無人識，摸下巴時無意識。我聽過一種講法，如果人在思考時觸碰臉部，會對大腦產生正向刺激，加強大腦運作能力云云。若真如此，我們的下巴還真有個用處，就是天生要來摸的。

與人相處時，我們不會隨便摸自己、摸身摸勢，因為有礙觀瞻；摸下巴就不同，對方分分鐘覺得你是思考型，散發智慧的光芒，而不知你在無意識的作狀。