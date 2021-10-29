土城寵物食用品超市旗艦店 人寵共融空間寬敞又貼心

黛安有唔少朋友養寵物，聽聞土城寵物食用品超市喺觀塘鴻圖工業大廈開咗首間旗艦店，搜羅日韓台、歐美等地逾千款寵物用品及食品，為毛孩提供營養配搭均衡、消化吸收性佳嘅糧食，店內仲打造咗寬敞嘅人寵共融空間，特設室內草坪及大樹裝飾，及準備咗100吋大電視喺休憩區㖭。

公關姊妹話，超市未來更會推出多款專屬特製寵物茶點，並成立毛孩專屬嘅用餐區，好貼心啊。

本文轉載自《晴報》