土城寵物食用品超市旗艦店 人寵共融空間寬敞又貼心 行政人員版 04:00 2021/10/29 分享： 黛安有唔少朋友養寵物，聽聞土城寵物食用品超市喺觀塘鴻圖工業大廈開咗首間旗艦店，搜羅日韓台、歐美等地逾千款寵物用品及食品，為毛孩提供營養配搭均衡、消化吸收性佳嘅糧食，店內仲打造咗寬敞嘅人寵共融空間，特設室內草坪及大樹裝飾，及準備咗100吋大電視喺休憩區㖭。 公關姊妹話，超市未來更會推出多款專屬特製寵物茶點，並成立毛孩專屬嘅用餐區，好貼心啊。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 屈臣氏網店雙11優惠多 至筍攻略教你賺盡獎賞 今日 屈臣氏網店雙11優惠多 至筍攻略教你賺盡獎賞 八卦名利場 - 海港城新一輪優惠券換領 消費$2,000賞$200 逢周二雙倍 今日 海港城新一輪優惠券換領 消費$2,000賞$200 逢周二雙倍 八卦名利場 - K11 MUSEA懷舊維港雪糕亭 靈感源於遊樂場 今日 K11 MUSEA懷舊維港雪糕亭 靈感源於遊樂場 八卦名利場 - 「譚仔姐姐」 2046未來制服 知專創意設計 今日 「譚仔姐姐」 2046未來制服 知專創意設計 八卦名利場 - 滙豐信用卡夥麥當勞 買一送一套餐優惠 2021/10/28 滙豐信用卡夥麥當勞 買一送一套餐優惠