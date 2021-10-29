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品牌才是主角

行政人員版 04:00 2021/10/29

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廣告媒體監察公司admanGO指出，今年第三季廣告開支前50名的品牌中，有13個品牌有用MIRROR或ERROR參與廣告。

這當然不是一個小數目，但也可以看出，這股熱潮正在減退中。該機構上半年的同類型調查指出，當時廣告支出最高的50個品牌，有27個使用這兩個組合。

早前我接受雜誌訪問時，已經斷言兩個組合下半年的廣告會少過上半年。一方面他們的身價水漲船高，很多品牌已經無法負擔；另一方面廣告公司和品牌主也喜歡新鮮感，加上香港運動員在奧運取得佳績，他們的故事和運動精神也更好地帶出品牌的精神和價值觀，下半年應該有不少香港運動員參與廣告演出，近來也的確有此現象。

現在大部分品牌都只是利用明星或名人的知名度、他們粉絲的支持度去短綫促銷，短期銷售一定有幫助，但銷售是建基於粉絲和明星的關係，消費者和品牌並沒有建立關係。我見使用這兩個組合的品牌，部分更是競爭對手，這如何能建立消費者對品牌的忠誠度？

現在一些品牌使用明星代言的做法，為明星宣傳的價值大於為品牌宣傳。

品牌無論用甚麼人拍廣告，主角都應該是品牌，而非作為代言人的明星或名人。我記得好幾年前，Tiffany用Lady Gaga代言，令狂野的Lady Gaga成為高貴端莊的淑女，這才是聰明的做法。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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