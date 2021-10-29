以音樂服務社區 文善社助力文化藝術發展

10月1日，香港特區政府舉行慶祝中華人民共和國成立72周年升旗儀式和國慶酒會，在酒會上，由文善社旗下「灣區愛樂香港樂團」帶來的音樂表演受到了在場人士的矚目與廣泛好評，與文善社合作的海壩街官立小學箜篌隊也憑藉小樂手們的精彩演繹贏得掌聲。這已是樂團今年第二次參與政府官方的升旗及酒會活動，多家媒體的直播與報道讓公衆進一步領略到了音樂的獨特魅力，亦讓社會更深入地認識了文善社這個旨在推動音樂、藝術及文化發展的社團。

在參與政府演出之餘，文善社積極走入社區，將音樂帶入社會基層。由文善社推出的「灣區愛樂」是粵港澳大灣區人文社會發展的一個古典音樂推廣計劃，旨在促進大灣區市民對古典音樂的欣賞和參與，自二零一九年成立以來，已經舉辦了七十多次活動、為三萬多人次聽眾呈獻古典音樂。而9月於香港大會堂高座舉辦的公益演出「Movie Beat!」，吸引了數十名家長携孩童前來，樂手以活潑的動畫角色造型登場，奏起一首首耳熟能詳的動畫經典主題曲，讓幾代人共同分享了音樂的快樂。

在一場場的活動背後，凝聚的是每一個文善社成員的辛勤與努力。在文善社的創會會長楊宇思眼中，香港是一座集中了多元文化藝術的城市，文善社的誕生寄托著她與其他幾位創始人對助力文化藝術發展的希冀，她希望在不久的將來，樂團能走進大灣區的更多城市進行演奏，將音樂作伴，豐富千千萬萬大衆之生活，以音樂為橋，聯結跨領域與跨地區的交流與合作。

▲ 灣區愛樂成立音樂會，2019年7月22日於香港大會堂音樂廳演出。

文善社介绍：

文善社成立於2016年3月，是根據香港稅務條例第88條成立的慈善機構，旨在推動音樂、藝術及文化的創作、教育及發展，促進跨領域的交流與合作。通過不同背景及不同地域的音樂、美術、舞蹈等表演方式，擴闊大眾視野，促進人才培育。

（資料由客戶提供）