促港融入大灣區發展 助青年拓創業良機

粵港澳大灣區建設為香港不同行業及新一代帶來黃金新機遇，早前特首發表新一份《施政報告》，不但以青年發展事務為重點發展方向之一，更提出多項協助香港青年融入大灣區發展的措施，自由黨對此深表支持，期望年輕一代能把握在大灣區這個龐大市場就業及創業的良機，踏上事業成功路。

香港自回歸以來，在一國兩制下，一直享有獨特優勢，既有祖國作為強而有力的後盾，也是法制健全且高度開放的國際金融中心，以及全球離岸人民幣業務樞紐。隨着大灣區規劃出台，加上國家「十四五規劃綱要」進一步支持香港提升國際航空樞紐地位、建設國際創新科技中心和區域知識產權貿易中心等；同時提出加強內地與香港各領域的交流和合作，完善並便利港人在內地發展和生活的政策，更為新一代赴大灣區9個內地城市開展個人事業提供全面配套及支援。

爭取便利措施 鼓勵青年北上發展

作為一個務實及支持全港市民的政黨，自由黨致力提倡特區政府與各界應共同發揮大灣區發展的優勢，推動香港經濟再創輝煌。早在《施政報告》發布前，我們與特首會見時，已建議當局制定一套長遠而全面的「大灣區發展政策」，一方面吸引外國資金注入香港，配合便利香港與大灣區的資金及人才互通，確保資金先經香港再進入大灣區；另一方面積極向中央爭取相應的便利措施，支持港人及香港投資者到大灣區各個內地城市創業、工作、求學及生活，相信有助鼓勵具創意的本地青年北上發展。

心態決定命運，深明不少香港青年基於對內地欠缺認識而產生誤解，如對港區國安法在港實施有疑慮等，為免由此令我們的新一代錯失大灣區的機遇，自由黨一向着重與本港年輕一代加強溝通，如成立青年團，致力凝聚港青參與社會事務、服務社區，發揮青年動力貢獻香港。

疫情下，我們更特別與逾百間中小學合作，定期推出綫上工作坊，主講嘉賓包括自由黨成員、政府官員、紀律部隊人員，以及初創公司創辦人等，與同學分享北上創業、考察及投資等經驗，或是內地為港人提供的機遇和配套，使他們可加深了解內地的最新發展。待內地與香港重新通關，我們將再次舉辦內地參觀活動，讓更多青少年可及早通過親身體驗，消弭道聽塗說的誤解，日後能融入大灣區發展，把握黃金機遇。

▲ 自由黨專業事務委員會召集人陳曉峰律師

自由黨簡介

自由黨一直以心愛國，以德愛港，堅守一國兩制，擁護基本法，為建設更美好的香港而拼搏奮鬥。

（資料由自由黨提供）