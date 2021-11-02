【ESG聚焦】發掘ESG投資大趨勢　引進多項產品捕捉市場機遇

近年，投資者對可持續投資和環境、社會及管治（ESG）投資的熱度大增，相關的資產管理規模大幅增長。瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科留意到︰「歐洲比亞洲和美國更早興起可持續投資趨勢。在2019年開始，亞洲對ESG投資的需求逐漸增加。截至9月底，瑞士百達8隻在香港註冊的ESG基金的管理規模在過去2年增加了3倍。」

過往在ESG投資領域上，投資者大多聚焦於環境相關主題，其中能源主題最為熱門。曾劭科表示：「去年，太陽能、風能、電動車等板塊，因為消費者的需求日益增加，令投資回報率更可觀，甚至較環球股票市場樂觀，令相關主題的熱度上升。」

可持續發展成生活的一部分

隨着全球暖化問題加劇，氣候危機逐漸影響大眾日常生活，大眾更關注可持續發展議題。配合各國政府推動環境政策，企業亦在可持續發展方面投入更多的資源。「企業能夠從可持續發展方面的投資產生盈利，將加速消費者的消費模式轉變。以電器為例，當企業提升電器的能源效益，可令消費者的能源帳單開支減少，將吸引更多消費者選購。」曾劭科相信，政府、企業、消費者之間環環相扣，能夠增加整體的可持續發展投資，亦衍生出更多新的投資機會，令可持續發展市場更為蓬勃。

「ESG基金並不是簡單的行業基金，而是聚焦社會發展大趨勢（Megatrend）的基金。」曾劭科解釋，ESG的大趨勢並不局限於環保概念；在日常生活中的轉型，例如疫情帶來的「新常態」，也會影響大趨勢的演變。因此，近年ESG投資相關的主題除了環境外，也陸續出現社會和管治相關的產品。

▲ 氣候危機帶來影響令大眾更關注可持續發展議題，令環境相關主題在ESG投資領域中有較大熱度。

引領創新 回應市場需要

瑞士百達資產管理作為ESG投資領域的先驅，致力為投資者發掘ESG投資上的大趨勢，旗下一共有8款產品被納入香港證監會綠色基金和環境、社會及管治基金列表，包括「環保能源」、「全球環保機遇」、「主題精選」、「人類新世代」、「營養產業」、「智能城市」、「林木資源」和「水資源」1。

「水資源」基金是瑞士百達資產管理在2000年推出的第一款與ESG投資相關的產品。「這是全球早期發行的『水資源』基金之一，水資源與生活息息相關，槪念更為大眾易於接受。」他強調：「我們不是要成為跟隨者（Follower），而是要成為創新者（Innovator）。」

「環保能源」及「全球環保機遇」基金則是瑞士百達資產管理回應市場對環保、能源相關基金的需求而引入，曾劭科指這兩款基金表現較佳，是新手投資者的選擇。在2021年，瑞士百達資產管理因應ESG發展大趨勢，引進了以社會為主題的基金，關注日常生活、健康為主的投資領域。他舉例，「智能城市」基金聚焦如何建立、營運智能城市，令大眾生活便利及質素得以提升，並回應了中國訂立的2060年碳中和目標、美國重新加入巴黎協定以及在環保基礎建設上投放更多資源等政策。「這些基金反映了ESG投資由環保概念擴闊到基礎建設、生活和社會相關的概念。我們將就大趨勢為亞洲區投資者引入不同主題產品。」

具備前瞻視野 加強教育投資者

瑞士百達早在1995年建立了主題式投資基金的體系，在發掘嶄新投資機遇方面有豐富的經驗。曾劭科表示，除了經驗豐富的投資團隊外，專業的獨立顧問團隊提供的意見也是瑞士百達能夠成為ESG投資先驅的關鍵。

「我們會就市場上每個大趨勢成立由學者、教授、業界領袖等組成的獨立顧問團隊。顧問團隊對相關領域的未來趨勢、最新科技和技術應用的分析，能幫助投資團隊發掘大趨勢下的不同創新領域及發展。」他續指，並不是所有趨勢也能推出相關基金產品，投資團隊會考慮投資規模、趨勢發展來決定。

作為資產管理業界，曾劭科認為他們肩負起教育投資者的重任。「回顧2000年以前，主題基金推出初期，接受程度相對一般區域型基金少，但隨着投資者在日常生活中接觸得更多主題基金時，認受性逐漸提高，如何在投資領域中教育投資者變得非常重要。」

曾劭科指瑞士百達建立了一個ESG相關的教育網站，分享有關ESG投資領域的見解，為大眾講解不同的概念，澄清一般人對可持續投資的誤解，例如ESG議題是否主要與環境和氣候變化相關等。「現在是數碼化的年代，我們將會投放更多資源，活用網站、社交媒體、影片等渠道，與大眾分享更多可持續發展投資的資訊和市場知識。」

化危為機 促進ESG投資發展

疫情帶來「新常態」，令很多人更重視日常出行、生活的影響。曾劭科認為疫情提高了大眾的危機意識，更關注自身的健康。同時，由於家居辦公/學習的增加，網絡、科技及家居節能等方面出現不同的新需求。

同時，各國政府推出各項環境保護的政策，如2035年禁售汽油、柴油動力車，推動電動車普及；碳中和目標等，配合近期傳統能源價格飈升，促成發展環保能源的契機。以上的例子也反映了各界愈來愈重視ESG的理念。「疫情、氣候變化帶來的危機，加強了大眾的ESG意識，促使未來ESG領域的發展愈來愈快，拓展出更多ESG投資概念。」曾劭科預期，亞洲地區未來幾年在ESG投資方面的份額和關注度會愈來愈高。

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重要資料

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• 可持續性風險︰環境、社會或企業治理相關的風險事件或條件如果發生，可能會對投資價值造成重大影響。

• 有些成分基金可以大量運用金融衍生工具作投資用途。此類投資可能涉及較高程度的信貸／對手方風險、市場及流動性風險，並可能導致較高程度的基金波動性及巨額虧損。

• 與採取較多元化投資政策的成分基金相比，投資於單一市場、單一行業或有限數量的發行人及／或地區的成分基金應視作涉及較高的集中風險。

• 投資於新興國家的成分基金須承受較大的政治及經濟風險、法律及監管風險、財政及稅務風險，以至資本匯回限制風險。

• 有些成分基金可能具有很高的槓桿持倉，因而或會蒙受重大損失或全部損失。

• 派息股旨在定期派發股息。派息不獲保證。每年派息股及／或每月派息股的應付股息（如有）可能從資本中派付。投資者應注意，以資本派息即其實是從投資者原先投資之款額及／或可歸屬原先投資之任何資本收益取回或提取部分金額。此外，投資者應注意，派息（包括以資本派息）或會導致每股派息股資產淨值即時下跌。過去12個月的股息組成會於網站 www.assetmanagement.pictet（該網站並未經證監會審閱）公布或可向香港代表要求索閱。

• 投資者不應單憑此市場推廣文件而作出投資決定。

1. 資料來源：香港證監會，截至2021年9月30日。

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（特約）