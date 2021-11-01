livi bank快閃限時1.2% 高息活期存款  再賺消費獎賞高達$1,350

livi bank一向為虛擬銀行中，消費回贈最多玩法、最多獎賞的一間。除了繼續有livi PayLater Mastercard 網購8%現金回贈*及銀聯二維碼消費獨家高達100%「搖一搖」獎賞外，livi於減息浪潮中推出快閃「存款起飛優惠」，用戶於指定時間內存入新資金，即可享1.2%港幣活期存款年利率^（直至 2022 年 1 月 31 日）。另外人民幣活期存款更高達1.5% p.a.！

Mark實重要日子賺取限時高息

虛銀高息活期存款優惠再現！liviSave以快閃方式新推「存款起飛優惠」，用戶可於限時內存入新資金賺盡1.2% p.a高息活期存款利息。想賺高息，就一定要mark實以下重要日子！

1) 快閃存款窗口：用家由即日起至2021年11月20日存入最少港幣20,000元新資金存款，上限為港幣100萬，即可於賺息期享1.2% p.a.活期高息存款利息。

2) 賺息期：以上日子存入的新資金，於2021年11月21日至2022年1月31日期間，每日均可享1.2% p.a.活期存款利息。「存款起飛優惠」的獎賞利息將於活動結束後的一個曆月內存入liviSave戶口。

另外，人民幣存款亦是不少「好息」用戶的心頭好，liviSave客戶首人民幣1,000,000元或以下存款，亦可享1.5% p.a.高息活期存款利息。

livi bank與傳統銀行一樣屬存款保障計劃成員，用戶的存款包括本金及利息，都受到計劃的保障，上限為港幣500,000元，所以可靠性絕對不用擔心！同時，livi bank開戶全程一app辦妥，最快10分鐘完成手續，記得把握今次限時高息活期存款機會啦！

liviSave基本教學 四大簡易步驟即賺高息

livi bank四大獎賞攻略 賺盡$1,350現金回贈

livi bank推出以下四大驚喜回贈，用戶日常消費就可賺取高達港幣1,350的激賞優惠，儲足彈藥繼續隨時「食買玩」。

*此優惠包含1%購物現金回贈（最高港幣400元，兩張卡共享）。額外7% / 2% 以 livi PayLater Mastercard / livi Debit Mastercard 付款的合資格網上購物現金回贈將於下一個曆月內存入（每張最高港幣200元）。

^上述利率已包括我們於 App 及網站上公佈的「邊儲邊賺」存款利率（基本利率）及（獎賞利息），我們會根據基本利息的條款及細則存入該利息，而獎賞利息將會在推廣期完結後的一個月內存入該利息。

上述優惠受相關條款及細則約束，詳情請見livi網站。

借定唔借？還得到先好借！詳情請於livi網站或手機應用程式參閱livi PayLater產品資料概要及有關條款細則。

(資料由客戶提供)