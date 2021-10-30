智能燈柱欠奉 港怎發展智慧城市？

在本月初發表的2021年施政報告中，第112及113段提出兩項「智慧城市」政策，可惜政府並沒有重提推行「智能燈柱」計劃，令筆者擔心香港「智慧城市」發展的進度。

要有效推行「智慧城市」建設，政府需要蒐集大量與城市運作相關的數據，因此很多大城市都會裝設具備不同功能的「智能燈柱」，當中包括閉路電視（俗稱「天眼」）。政府早於2017年施政報告中已提出「智慧城市」的概念，並在2019年計劃在未來3年內安裝400支「智能燈柱」；無奈在當年的暴力社會事件中，激進示威者到處大肆破壞，橫蠻地鋸斷了20支燈柱，造成了高達280萬元的損失。

市民對創科態度 與政府迥異

盡管政府事前已多番向市民解釋，「智能燈柱」並沒有監控攝錄及人臉識別功能，但暴徒堅持不相信，更毫不留情地破壞。事實上，事件造成的損失遠超於金錢，它同時嚴重窒礙了香港「智慧城市」發展的大計。

從「科技管理」（Technology Management）的理論角度分析，上述現象是「科技採用」（Technology Adoption）中的常見問題，是源於用戶對創新科技之接受度，發明者或推廣者（政府）深信創新科技對使用者大有裨益，但用戶（市民）卻很多時候持相反意見。

且看香港的「智能燈柱」裝置，政府視市民安全為首位，因此堅持「智能燈柱」設置「天眼」，可全天候監控社區動態，幫助執法者實時捕捉社區內的違法行為，並識別出違法的可疑人物，盡早將其繩之於法；然而市民卻不以為然，認為香港非常安全，抗拒被政府監控，認為會因而喪失個人的私隱及行動自由。

內地廣布「天眼」 拐帶兒童大減

在「智能燈柱」的爭議中，政府和市民各執一詞，究竟個人私隱和社會安全，哪個更重要呢？客觀的答案是根據應用環境而定。例如，多年前內地拐帶兒童罪案猖獗，全國每年案件數以千計，但近年在各地全城滿布「天眼」後，犯案率因此而大減，降至每年幾十宗，家長亦因社會治安好轉，較放心帶子女外出遊玩。

不過，拐帶兒童罪案在香港較少發生，因此市民覺得社區安裝「天眼」只是畫蛇添足之舉，毫無必要；有些市民更認為，「智能燈柱」不但未能提升社區安全，更會嚴重侵犯市民個人私隱，對香港民生百害而無一利。

洩露私隱 手機才是最大元兇

換另一角度看，市民是否真的如此緊張個人私隱呢？事實上，在日常生活中，手機才是私隱洩露的最大元兇，但大多市民卻未有太介意，因為手機通訊所帶來的方便，遠比私隱重要，試想想任何一位市民，能夠忍受沒有攜帶手機出街嗎？再者，一般市民都相信，他們的通訊數據會受到《個人資料（私隱）條例》保護，因此大部分人都會放心使用手機。

由此可見，只要使用者相信，他們能從創新科技所獲得的利益，超越其所付出的代價，他們便會願意去接受新事物。因此，政府如何去推廣創新科技的優點，以及其所帶給用戶的利益，是「科技採用」的真正關鍵，但這又談何容易呢！尤其是在過去幾年，有些香港市民往往帶着「黃色」眼鏡去看創新科技，並拒絕接受政府所發出的任何正面信息，「智能燈柱」被大肆破壞便是眼前的最好例子。

2021年施政報告指出，「在《香港國安法》和『愛國者治港』的保駕護航下，香港特區已回到『一國兩制』的正確軌道，管治秩序已恢復正常。」在這個「新局面」下，筆者估計香港普羅大眾會更有理性和耐性，去聆聽政府的信息，並了解其推行的創新科技和服務之相關資訊，消除他們的疑惑，所以政府應重新推動「智能燈柱」的工作，向市民解釋它對建造香港「智慧城市」的重要性，對香港的未來發展舉足輕重。

北部都會區 應加智慧城市元素

再者，政府在2021年施政報告首次提出「北部都會區」發展大計，筆者認為，北部都會區將會提供一個很自然的港深「智慧城市」試驗台，政府應該在北部都會區規劃中加入這元素。

▲ 在香港管治秩序恢復正常下，政府應重新推動「智能燈柱」的工作，向市民解釋它對建造香港「智慧城市」的重要性，對未來發展舉足輕重。（資料圖片）