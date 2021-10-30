郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵

10至11月向來是香港的美酒佳餚月，現在連公海遊也能感到飲酒氣氛。星夢郵輪將於11月3日至28日期間推出海上美酒佳餚巡「郵」活動，額外加購「經典酒水套餐」及「尊尚酒水套餐」，旅客可無限暢飲各式葡萄酒、

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