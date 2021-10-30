郵輪品酒之旅 雲頂夢號美酒佳餚巡郵 副刊版 2021/10/30 分享： 10至11月向來是香港的美酒佳餚月，現在連公海遊也能感到飲酒氣氛。星夢郵輪將於11月3日至28日期間推出海上美酒佳餚巡「郵」活動，額外加購「經典酒水套餐」及「尊尚酒水套餐」，旅客可無限暢飲各式葡萄酒、 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 2021/10/04 星夢郵輪 雲頂夢號 10月舉行海上德國啤酒節 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 2021/09/30 維港凱悅尚萃酒店史諾比主題Staycation 包自助早晚餐下午茶送贈品 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 2021/09/18 塔斯曼尼亞 9月鬱金香花團錦簇 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 2021/09/14 The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房 Staycation連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 2021/09/07 奧海城泰國節活動 旅遊分享會即場贏機票酒店 星夢郵輪 葡萄酒 雞尾酒 酒吧