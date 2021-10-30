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烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜

副刊版 2021/10/30

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除了菲律賓、泰國、印尼等國家盛產椰子，其實越南也是產椰子國，當中還有許多菜式都會用得上椰子，而椰青水更是越南人愛用的天然上湯。今次Nicole's Kitchen主理人黃婉秋（Nicole），教煮一道

...

欄名 : 廚師教室

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餐廳 菜式 泰國 越南 菲律賓 印尼 廚師 檸檬

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名廚坐鎮 中環高級新派法國餐廳 Bacchus
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