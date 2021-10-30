烹飪達人教煮越式椰青蝦 用椰青水煮特別清甜 副刊版 2021/10/30 分享： 除了菲律賓、泰國、印尼等國家盛產椰子，其實越南也是產椰子國，當中還有許多菜式都會用得上椰子，而椰青水更是越南人愛用的天然上湯。今次Nicole's Kitchen主理人黃婉秋（Nicole），教煮一道 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 廚師教室 最新專欄文章 更多 因《魷魚遊戲》之名 烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚 2021/10/22 因《魷魚遊戲》之名 烹飪達人教韓式芝士拉絲魷魚 大廚教煮香草燴牛肋條 用美國牛格外有牛香 2021/09/15 大廚教煮香草燴牛肋條 用美國牛格外有牛香 大廚教粉絲蝦煲2.0 用螞蟻上樹做法添惹味 2021/09/08 大廚教粉絲蝦煲2.0 用螞蟻上樹做法添惹味 大廚教煮冰鎮鮑魚 溫水浸後去殼保存肉質軟滑 2021/09/01 大廚教煮冰鎮鮑魚 溫水浸後去殼保存肉質軟滑 夏日時令菜金蒜櫻花蝦蒸勝瓜 大廚分享秘訣8分鐘完成 2021/08/18 夏日時令菜金蒜櫻花蝦蒸勝瓜 大廚分享秘訣8分鐘完成 餐廳 菜式 泰國 蝦 越南 菲律賓 印尼 廚師 檸檬