#LYOS價單分析 置業家居 2021/10/30 分享： 【花園戶】呎價高見$1.88萬挑戰區內新高 #LYOS首張價單率先推出17伙地下花園戶，包括5個開放式、7個1房及5個2房。實用面積由217至446平方呎，定價$447.9萬至$862.2萬，呎價$ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 今日 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 #LYOS全面睇 今日 #LYOS全面睇 你可能感興趣 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 今日 01:00 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 #LYOS全面睇 今日 01:00 #LYOS全面睇 最新專欄文章 更多 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 今日 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 #LYOS全面睇 今日 #LYOS全面睇 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 滙豐港交所季績放榜 美公布GDP 2021/10/25 滙豐港交所季績放榜 美公布GDP 阿里巴巴 監管風險漸落地 2021/10/25 阿里巴巴 監管風險漸落地 一手市場