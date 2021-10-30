【花園戶】呎價高見$1.88萬挑戰區內新高

#LYOS首張價單率先推出17伙地下花園戶，包括5個開放式、7個1房及5個2房。實用面積由217至446平方呎，定價$447.9萬至$862.2萬，呎價$

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