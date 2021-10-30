#LYOS全面睇 置業家居 2021/10/30 分享： 長實新盤#LYOS位於洪元路2號，由5座住宅大樓及4座複式大樓組成，提供341伙，戶型開放式至3房單位，面積202至806平方呎，標準戶主打1房及2房單位。#LYOS最大特色是單位不設露台、工作平台， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 今日 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 #LYOS價單分析 今日 #LYOS價單分析 你可能感興趣 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 今日 01:00 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 #LYOS價單分析 今日 01:00 #LYOS價單分析 最新專欄文章 更多 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 今日 食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 #LYOS價單分析 今日 #LYOS價單分析 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 滙豐港交所季績放榜 美公布GDP 2021/10/25 滙豐港交所季績放榜 美公布GDP 阿里巴巴 監管風險漸落地 2021/10/25 阿里巴巴 監管風險漸落地 一手市場