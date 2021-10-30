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置業家居 2021/10/30

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長實新盤#LYOS位於洪元路2號，由5座住宅大樓及4座複式大樓組成，提供341伙，戶型開放式至3房單位，面積202至806平方呎，標準戶主打1房及2房單位。#LYOS最大特色是單位不設露台、工作平台，

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欄名 : 封面故事

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