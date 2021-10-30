食正北部都會區概念 洪水橋#LYOS乘勢出擊 主打低密度中小型戶 折實價由$345.8萬起 置業家居 2021/10/30 分享： 11月新盤即將大混戰，長實洪水橋新盤#LYOS先發制人，首推88伙中小型單位，開放式折實價錢不用$350萬，呎價貼鄰區新盤價，最快下周售。 《施政報告2021》提到北區都會區概念後，隨即有位於洪水橋發展 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 #LYOS價單分析 今日 #LYOS價單分析 #LYOS全面睇 今日 #LYOS全面睇 你可能感興趣 #LYOS價單分析 今日 01:00 #LYOS價單分析 #LYOS全面睇 今日 01:00 #LYOS全面睇 最新專欄文章 更多 #LYOS全面睇 今日 #LYOS全面睇 #LYOS價單分析 今日 #LYOS價單分析 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 2021/10/25 施羅德 X 中銀香港 跨境理財通出爐 捉緊大灣區投資機遇 滙豐港交所季績放榜 美公布GDP 2021/10/25 滙豐港交所季績放榜 美公布GDP 阿里巴巴 監管風險漸落地 2021/10/25 阿里巴巴 監管風險漸落地 銷售安排 施政報告 一手市場 北部都會區