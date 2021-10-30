石硤尾緹山 推2伙特色戶招標 新付款計劃成交期達738天 置業家居 2021/10/30 分享： 龍駒道新盤緹山公布新一份銷售安排，推出2伙單位招標，指引價錢為$7,488萬及$7,188萬。 緹山公布新一份銷售安排，推出2座地下A室及B室單位招標發售，招標日期為11月1日至12月31日，採每日招標 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 西營盤15 WESTERN STREET 累售72伙 下周開始收樓 今日 西營盤15 WESTERN STREET 累售72伙 下周開始收樓 啟德MONACO ONE 已上樓書 最細319呎 料下周開價 今日 啟德MONACO ONE 已上樓書 最細319呎 料下周開價 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 2021/10/23 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 2021/10/23 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 2021/10/23 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 銷售安排 一手市場 緹山