西營盤15 WESTERN STREET 累售72伙 下周開始收樓 置業家居 2021/10/30 分享： 萬科香港發展旗下的西營盤15 WESTERN STREET公布最新銷售安排。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，15 WESTERN STREET已屆現樓，最快今、明兩日（29日或30日）開 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO ONE 已上樓書 最細319呎 料下周開價 今日 啟德MONACO ONE 已上樓書 最細319呎 料下周開價 石硤尾緹山 推2伙特色戶招標 新付款計劃成交期達738天 今日 石硤尾緹山 推2伙特色戶招標 新付款計劃成交期達738天 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 2021/10/23 洪水橋#LYOS 首批至少69伙 下周開價及示位 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 2021/10/23 天水圍Wetland Seasons Bay第2期 已批預售 涉388伙 擬下月登場 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 2021/10/23 屯門OMA OMA 收樓在即 4.5萬呎會所設施率先曝光 銷售安排 一手市場 15 WESTERN STREET