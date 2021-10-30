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西營盤15 WESTERN STREET 累售72伙 下周開始收樓

置業家居 2021/10/30

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萬科香港發展旗下的西營盤15 WESTERN STREET公布最新銷售安排。萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，15 WESTERN STREET已屆現樓，最快今、明兩日（29日或30日）開

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欄名 : 新盤速遞

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銷售安排 一手市場 15 WESTERN STREET

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