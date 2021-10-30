薈朗外望樹景 置業家居 2021/10/30 分享： 【直擊1房戶放盤】 單位：2座低層B06室 實用面積：283平方呎 叫價：$540萬（呎價：$19,081） 單位提供：世紀21奇豐（26932428/26930018） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 今日 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 LP6遠眺海景 今日 LP6遠眺海景 MALIBU四正光猛 今日 MALIBU四正光猛 你可能感興趣 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 今日 01:00 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 LP6遠眺海景 今日 01:00 LP6遠眺海景 MALIBU四正光猛 今日 01:00 MALIBU四正光猛 最新專欄文章 更多 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 今日 新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 MALIBU四正光猛 今日 MALIBU四正光猛 LP6遠眺海景 今日 LP6遠眺海景 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 2021/10/23 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 2021/10/23 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 放盤 薈朗