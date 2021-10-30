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LP6遠眺海景

置業家居 2021/10/30

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【直擊1房戶放盤】

單位：5座中高層N室

實用面積：379平方呎

叫價：$770萬（呎價：$20,317）

單位提供：美聯（93476806）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

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欄名 : 樓市熱話

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