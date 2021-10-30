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新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主

置業家居 2021/10/30

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新界東有不少半新屋苑備有1房單位，成為不少買家上車之選。現時整體放盤量以將軍澳區最多，共有268伙，佔總放盤逾六成，不過價錢則偏高，要「6」字頭起跳；至於入場價則以馬鞍山薈朗最平，只需約$510萬即可

...

欄名 : 樓市熱話

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