新界東半新樓1房盤源足 最平$510萬做業主 置業家居 2021/10/30 分享： 新界東有不少半新屋苑備有1房單位，成為不少買家上車之選。現時整體放盤量以將軍澳區最多，共有268伙，佔總放盤逾六成，不過價錢則偏高，要「6」字頭起跳；至於入場價則以馬鞍山薈朗最平，只需約$510萬即可 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市熱話 相關文章 薈朗外望樹景 今日 薈朗外望樹景 LP6遠眺海景 今日 LP6遠眺海景 MALIBU四正光猛 今日 MALIBU四正光猛 你可能感興趣 薈朗外望樹景 今日 01:00 薈朗外望樹景 LP6遠眺海景 今日 01:00 LP6遠眺海景 MALIBU四正光猛 今日 01:00 MALIBU四正光猛 最新專欄文章 更多 MALIBU四正光猛 今日 MALIBU四正光猛 LP6遠眺海景 今日 LP6遠眺海景 薈朗外望樹景 今日 薈朗外望樹景 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 2021/10/23 逸瓏灣8約56伙放租 2房$1.65萬起 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 2021/10/23 Club Mayfair會所設施多元 園林泳池成賣點 施政報告 中原地產 放盤 新界東 馬鞍山 晉海 藍塘傲 白石角 嘉熙