社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦 置業家居 2021/10/30 分享： 九龍樂善堂旗下樂「膳」堂營養膳食服務中心，紮根於土瓜灣及九龍城一帶，專門售賣價錢相宜的飯盒予長者院舍或中心，甚至免費派飯及真空食品包予低收入人士，發揮助人自助精神。 九龍樂善堂有逾140年歷史，致力提供 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 2021/10/23 微辣創辦人「六毫子」：30歲前最好的投資 就是投資自己 日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 2021/10/16 日式餐廳hare晴舍日間賣咖啡 晚市變居酒屋 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 2021/10/09 香港室內設計周2021宣揚設計精神 創新提案 跳出框框 香港房屋經理學會：法團運作應增透明度 加入專業人士助監察 2021/10/02 香港房屋經理學會：法團運作應增透明度 加入專業人士助監察 日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 2021/09/25 日式「整體衛浴」最平$5萬餘起 蝸居都可安裝 社企 義工 慈善活動