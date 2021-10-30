社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦

九龍樂善堂旗下樂「膳」堂營養膳食服務中心，紮根於土瓜灣及九龍城一帶，專門售賣價錢相宜的飯盒予長者院舍或中心，甚至免費派飯及真空食品包予低收入人士，發揮助人自助精神。

九龍樂善堂有逾140年歷史，致力提供

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