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社企樂「膳」堂成立7年 免費派飯助貧苦

置業家居 2021/10/30

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九龍樂善堂旗下樂「膳」堂營養膳食服務中心，紮根於土瓜灣及九龍城一帶，專門售賣價錢相宜的飯盒予長者院舍或中心，甚至免費派飯及真空食品包予低收入人士，發揮助人自助精神。

九龍樂善堂有逾140年歷史，致力提供

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欄名 : 地區‧人‧情

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