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伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起

置業家居 2021/10/30

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英國伯明翰鄰近倫敦，經濟發展蓬勃之餘，生活配套齊備，吸引不少港人移居當地及工作。是次介紹的現樓項目The Axium，設304個單位，間隔由1至2房，實用面積由678平方呎起，相當於香港一般3房或以上

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欄名 : 海外置業

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