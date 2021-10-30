伯明翰The Axium空間寬敞 入場費僅$278.6萬起 置業家居 2021/10/30 分享： 英國伯明翰鄰近倫敦，經濟發展蓬勃之餘，生活配套齊備，吸引不少港人移居當地及工作。是次介紹的現樓項目The Axium，設304個單位，間隔由1至2房，實用面積由678平方呎起，相當於香港一般3房或以上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 2021/10/28 【海外物業】消委會：涉境外物業銷售投訴飆升 6成屬非持牌代理 買家平均損失36.8萬元 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 2021/10/23 曼徹斯特Belmont Place連租約售$150萬起 即買即享逾5厘回報 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 2021/10/16 柬埔寨首都‧國金第2期 $95萬做業主 租保計劃享9厘回報 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 2021/10/09 St Pier's Court1房售$372萬起 料受年輕才俊追捧 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 2021/10/02 墨爾本The Upper House坐落華人聚居區 別墅連車位售$483萬起 伯明翰 英國 海外物業 中原地產 英鎊