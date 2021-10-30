米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意 置業家居 2021/10/30 分享： 去年因COVID-19疫情而取消的米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano），2021年終於復辦，惟展期由往年4月順延至9月舉行，可謂萬眾期待。由意大利總統Sergio ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居頭條 最新專欄文章 更多 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 2021/10/23 Affordable Art Fair倫敦站 與網購雙軌並行 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 2021/10/23 環球藝術品由$272起 首次購買尊享10%折扣 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 2021/10/09 蝸居大「升級」 完美演繹港式生活！ 【推介三】英國Tom Dixon 黃銅傢俬閃亮全球 2021/10/09 【推介三】英國Tom Dixon 黃銅傢俬閃亮全球 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 2021/10/09 【推介二】德國Thonet 多功能梳化更自主 新冠肺炎疫情 全球大流行 可持續發展 消費資訊 展覽 米蘭 家具 家居 疫情