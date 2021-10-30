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米蘭國際家具展復辦 薪火相傳 推廣創意

置業家居 2021/10/30

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去年因COVID-19疫情而取消的米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano），2021年終於復辦，惟展期由往年4月順延至9月舉行，可謂萬眾期待。由意大利總統Sergio

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欄名 : 家居頭條

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