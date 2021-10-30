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NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣

置業家居 2021/10/30

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【特別推薦】一直備受用家喜愛的NEOM療癒香氛機，最近全新推出迷你尺寸版本-NEOM療癒香氛機MINI。其專為小型場所設計，適合於小面積、角落空間內使用，例如放在居家辦公桌、更衣室、汽車內或旅行時攜帶

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欄名 : 影音家電

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