居家香氛機 療癒香氣時刻伴隨

怡人的香氣除了可以讓心情放鬆，也可以為家居加添不一樣的感覺。抗疫期間，香氛機成為不少人的居家小物，回到家開啟後，便能療癒疲憊的身心。最近Smartech推出兩部新款香氛機，讓大家隨時隨地享受專屬的香氣

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