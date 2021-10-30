居家香氛機 療癒香氣時刻伴隨 置業家居 2021/10/30 分享： 怡人的香氣除了可以讓心情放鬆，也可以為家居加添不一樣的感覺。抗疫期間，香氛機成為不少人的居家小物，回到家開啟後，便能療癒疲憊的身心。最近Smartech推出兩部新款香氛機，讓大家隨時隨地享受專屬的香氣 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 相關文章 NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣 今日 NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣 你可能感興趣 NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣 今日 01:00 NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣 最新專欄文章 更多 NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣 今日 NEOM療癒香氛機MINI 瞬間釋放香氣 Devialet揚聲器 限量版原音之選 2021/10/16 Devialet揚聲器 限量版原音之選 LG全新電視系列 完美展現影院級觀賞畫面 2021/10/09 LG全新電視系列 完美展現影院級觀賞畫面 Dyson V12革命新作 2021/09/25 Dyson V12革命新作 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 2021/09/18 OSIM全新梳化小天后 的骰百變 蝸居按摩恩物 消費資訊 家電