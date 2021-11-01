中國的電影觀眾終於有荷里活大片看了，新的《007：生死交戰》（內地譯做《007：無暇赴死》，另一部引進片《Dune》就冷門得多）很快就會在內地公映。此前，只有各種主旋律大片，票房一面倒，像《長津湖》破了五十四億元（人民幣，下同）票房，簡直要向史上第一的《戰狼2》挑戰了。如是這樣，吳京真可說是當前中國的票房之寶，算埋《流浪地球》，三部主演作都過五十億元大關。

但和電影界聊天，對於後市並不樂觀。個別的大片和好票房當然有，但開拍各種類型的開放性卻愈見降低，反過來說，是風險提高，不敢隨便開戲。

最極端的反應是，現在最安全的變成拍新樣辦戲了。甚麼原因？

現在差不多只有某些純主旋律片是安全的，民族熱情戰爭片、成長情懷片（我和我的甚麼系列），而其他更多電影類型，由於害怕審批及最後過檢的問題，大家都不敢推進。

電影投資的壓力來自各方面，第一是未開拍前的劇本審查，要先度掂個過關的劇本。但問題是，就算劇本審查這一關通過了，到拍出成片之後，亦可能會出現其他問題，如意識，或畫面有敏感元素，引致最終拿不到龍標（准映證）或至少要刪剪修改，影響成品質素（最近，電視劇中連畫面中的吸煙鏡頭都要把煙P掉了）。

就算拿到龍標，危機未完全擺平。因為今次可能輪到當中的創作人或演員出現事故，無論是個人言論出錯，抑或是品行失德遭人舉報，都可能引致整部片沒法公映，投資泡湯，所以說風險太大。

不過，都不夠荷里活慘，多部本來針對中國市場的超級電影，都不能進中國，或進入後無聲無色，包括《花木蘭》、《尚氣》和《永恒族》，展望未來，新的國際關係勢必也會影響到美國的中國市場策略，因他們的風險和代價可說更高。