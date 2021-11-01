Keep Fit錦囊

這天是我與Janice在減重計劃中最後一次會面跟進，她在三個月裏成功減掉十八磅，往後的三個月都能維持磅數而沒反彈。我大讚：「恭喜你！你已圓滿畢業，學有所成，要記得這是你最後一次減重，絕不可讓自己體重再回升！」

Janice流露不捨的眼神，說：「以後沒有你的監督，我怕自己會瘋狂大吃大喝！」我大笑：「那你在手機上儲起我的相片，需要時就看看我的樣子，提醒自己別太放任！」「不錯的提議！」我們都大笑起來。

「說笑而已，其實不用擔心，因你已認識正確有效的減重方法，知道哪些屬低脂健康食物，哪些屬隱藏高脂陷阱，你會懂得為自己選合適的食物；再不會像從前，以為減重就是要戒澱粉質食物。」我說。

Janice點點頭說：「不吃飯、麵等澱粉質主食，反而多吃了油膩餸菜；亦因正餐不夠飽肚，容易多吃零食。」

「全對！」「現在我也習慣了每餐都會吃飯，連在家吃火鍋時也會煮白飯。」Janice說。

「那又並非只可吃白飯，吃火鍋可選烏冬、粉絲、年糕、粟米等。」我笑說。

「還有其他錦囊要贈我嗎？」Janice打趣問。「有！一個非常重要的錦囊，以營養師所見，不少體重反彈的減磅戰友，都有個共通點，因為少做了一件事，結果兩、三年後體重回升，又再來找我們呢！」

Janice好奇地問：「是甚麼事？沒做運動？」我搖搖頭。她想來想去也想不到。

「是他們都沒有上磅的習慣！最大原因是覺得自己吃得多了，便不敢面對磅數，然後到轉季時，才驚覺自己去年穿的牛仔褲有點窄、衣服有點緊。」我建議，每星期磅重一次，了解變化，才是保持體重最有效、最重要的方法。

Janice自信地說：「放心！我習慣每天早、晚都會上磅。」我苦笑：「那又不用太誇張，體重容易因身體水份浮動而有上落，頻密上磅，徒添不必要的壓力；一星期一次，知道自己體重與平日相若就可放心了。」