職場上有一種人，勤力如牛，長期處於埋頭苦幹的狀態；然而，雖然很努力，惟成效卻不怎麼樣，甚至可說平平無奇。前日本麥肯錫合夥人山梨廣一，提出一個概念，叫「低等勤奮」，意指那些只懂死做爛做，誤以為勤勞就足夠，只懂在原始方法的基礎上進行努力，卻從沒有思考、修正和突破能力的人。換句話說，這種人十年如一日，只是不停地用同一個方法、同一個模式很努力地工作，但成績並不理想，效率由一般到奇差都有，那就是很明顯的「低等勤奮」。

環觀周遭，有很多「低等勤奮」的事情正在發生。職場上，那些「低等勤奮」者，所影響的不僅是自己，而是團隊的其他同事。工作上撞着這類人，有時慘過遇上惡人，皆因有些惡人麻利而爽快，做事乾脆利落，效率高而一針見血，惡得有道理的人，其他人會服。而「低等勤奮」者永遠只用最原始的方法工作：一味死做，變通能力奇低，但點極又唔明，責任心重卻平庸，往往好心而壞大事。遇見這類人，鬧又鬧唔出、讚又讚唔落，他們的存在，有時甚至拉低團隊的效率和水平，可謂一人低等、眾人受罪。

但有些高層仍然迷信勤奮樣子，在他們心目中，最好的下屬樣式是長期埋頭苦幹（最好額頭加埋幾滴汗）。要知道，時代已不同，以前只標榜勤力，或許還可以，但現世代的變化和進化如行雲流水，千變萬化，一個人做事的成效和成績，不一定要和他們在公司、屁股黐着椅子有多久成正比。若只得個勤奮而不能掌握事情最關鍵的重心、不曉靈巧變通、不懂自我修正，那公司只是請了一頭牛。

一個職員長期處於日做夜做的工作mode，可能只是效率低而已，用錯的方向和方法一味死做，就是「低等勤奮」。仍然迷信「低等勤奮」的領導，在不同機構當中，大有人在。他們信奉「低等勤奮」，大概只有一個原因：自己也是同樣等級。