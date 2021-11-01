必勝客慶祝40周年 沙律吧載譽歸來 副刊版 2021/11/01 分享： 為慶祝開業40周年，必勝客的經典沙律吧載譽歸來，設期間限定供應40天，與食客一起尋回記憶中的滋味。經典沙律吧由即日至12月10日，於10間指定分店供應，食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加$40，就可 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : News 最新專欄文章 更多 A Dream Is A Wish音樂會 2022 2021/10/30 A Dream Is A Wish音樂會 2022 香港瑰麗酒店彤福軒推出全新大閘蟹菜 2021/10/29 香港瑰麗酒店彤福軒推出全新大閘蟹菜 速試！Haagen-Dazs免費派1千個 Haaburger 2021/10/28 速試！Haagen-Dazs免費派1千個 Haaburger Trick or Treat？龍島大玩奇怪物語 2021/10/28 Trick or Treat？龍島大玩奇怪物語 創新科技嘉年華 2021 2021/10/27 創新科技嘉年華 2021 餐廳 商場 社交平台 沙田 銅鑼灣 佐敦 菠蘿 沙田中心 必勝客