必勝客慶祝40周年 沙律吧載譽歸來

為慶祝開業40周年，必勝客的經典沙律吧載譽歸來，設期間限定供應40天，與食客一起尋回記憶中的滋味。經典沙律吧由即日至12月10日，於10間指定分店供應，食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加$40，就可

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