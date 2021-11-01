香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 副刊版 2021/11/01 分享： 香港瑰麗酒店印度餐廳CHAAT最新推出印度海鮮咖喱午餐，以6個印度地區的咖喱為主題，每個月的第一和最後的星期五提供咖喱美食。咖喱午餐每位$1,188（另加一），會配搭3杯葡萄酒，還包括印度米飯、3款印 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 今日 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 今日 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 2021/10/29 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 2021/10/29 都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 2021/10/27 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 香港 日本 酒店 設計 餐廳 美食 尖沙咀 菜式 印度 意大利