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香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐

副刊版 2021/11/01

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香港瑰麗酒店印度餐廳CHAAT最新推出印度海鮮咖喱午餐，以6個印度地區的咖喱為主題，每個月的第一和最後的星期五提供咖喱美食。咖喱午餐每位$1,188（另加一），會配搭3杯葡萄酒，還包括印度米飯、3款印

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欄名 : 新鮮熱辣

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