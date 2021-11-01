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鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露

副刊版 2021/11/01

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位於尖沙咀的廚師發辦料理店「鮨白鳥」最近推出全新料理，以江蘇大閘蟹及意大利白松露做主角，打造一系列秋季的時令菜式。

料理由九州廚師原田誠親自主理，選用意大利阿爾巴地區（Alba）的白松露及江蘇大閘蟹入饌

...

欄名 : 新鮮熱辣

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