鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 副刊版 2021/11/01 分享： 位於尖沙咀的廚師發辦料理店「鮨白鳥」最近推出全新料理，以江蘇大閘蟹及意大利白松露做主角，打造一系列秋季的時令菜式。 料理由九州廚師原田誠親自主理，選用意大利阿爾巴地區（Alba）的白松露及江蘇大閘蟹入饌 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 今日 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 今日 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 2021/10/29 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 2021/10/29 都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 2021/10/27 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 香港 日本 酒店 設計 餐廳 美食 尖沙咀 菜式 印度 意大利