台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 副刊版 2021/11/01 分享： 在未能出遊的日子，總懷念台灣的美食，尤其是他們的手工蛋捲。源自台中灌餡蛋捲首選品牌「青鳥旅行」，將以Pop-Up Store形式，由即日至11月21日期間快閃登錄尖沙咀海港城LCX，值得捧場。 品牌「青 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 今日 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 今日 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 2021/10/29 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 2021/10/29 都會海逸酒店推出自助晚餐 eShop預購可享高達75折 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 2021/10/27 DON DON DONKI全球首間迴轉壽司荃灣開幕 產品 台灣 尖沙咀 蛋 米芝蓮 台中