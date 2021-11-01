台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX

在未能出遊的日子，總懷念台灣的美食，尤其是他們的手工蛋捲。源自台中灌餡蛋捲首選品牌「青鳥旅行」，將以Pop-Up Store形式，由即日至11月21日期間快閃登錄尖沙咀海港城LCX，值得捧場。

品牌「青

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