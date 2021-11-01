碳中和找數 未來冬天更寒冷？

香港近日轉涼也才20多度，但對世界不少人來說，這個冬天也許很難過，因為一場能源危機正在全球各地醞釀。油價重上每桶80美元水平多年高；美國汽油售價按年升逾50%，加州一加侖已超4美元警戒綫，部分地區甚至要7美元。歐洲天然氣供不應求，換成油價相當每桶230美元，比去年高逾8倍。中國煤碳緊絀促成電荒，北方常用的取暖煤升至2,000人民幣一噸，有民眾直呼「活50歲都未見過煤價漲至1,000元以上」。

各地能源緊缺 減碳陣痛期到

盡管今輪能源短缺與疫情後需求反彈，供應鏈困擾卻未解決有關，但背後更深層因素同樣不能忽視。今次能源危機，恐可能是未來十年八載，以至更長時間的縮影，預示着碳達峰／碳中和轉型陣痛期到來。

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）昨日（31日）在格拉斯哥開幕，這次預料是繼2015年大會達成《巴黎協定》後，各國再度有具體應對氣候變化承諾的一次大會。

環顧全球，極端天氣今年肆虐各地。美國年初雪暴，夏季又有颶風罕見導致紐約等東北地區水災；中國河南極端暴雨，鄭州幾天被灌相當於數百個西湖的水；西歐德國、比利時多地同受洪澇之害，承受不少人命和財產損失。氣候變化正使極端天氣變得更加頻繁，也更加暴虐，以至城市與發達地區，亦時常碰上此前未有料到的緊急情況。氣候問題已倍感切身，不再「只是科學家和農林漁牧的事」。

另一方面，國際政治環境轉變，亦使各國更加重視合作應對氣候變化。特朗普否定氣候變化因人類活動加劇，更讓人均排放第一的美國退出巴黎協定；今年拜登接掌白宮、美國重新加入協定，各國相信都意識到，要及時實現將全球氣溫升幅控制在攝氏2度以下，並力爭控制在1.5度以下目標，現在已是行動的最後機會。

碳達峰／碳中和因此成為了今年經常聽見的關鍵詞，而具體行動就是要減少使用，並最終棄用化石燃料，降低碳排放。

化石燃料買少見少 有迹可循

國家主席習近平9月於聯合國大會宣布，不再新建境外煤電項目，並重申了在2030年前碳達峰、2060年前碳中和的國家目標。發改委強調，實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。歐美方面，由於早把高污染產業轉移，碳達峰若干年前已實現，碳中和目標普遍定於2050年；拜登近期則提出在2030年，將美國溫室氣體排放量自2005年水平減少50%至52%。

世界能源需求有增無減，惟化石燃料不被鼓勵甚至受到遏制，供應危機實在有迹可循。近年ESG（環境、社會和企業管治）概念興起，傳統能源被視為不受歡迎領域，影響着資金流向。大型機構顧及公眾形象，紛削減或避免投資傳統能源，改為押注可再生能源。例如全球最大資產管理公司貝萊德，去年就宣布不再投資化石能源。

事實上，隨着疫情衝擊和電動車普及，不少預測都把石油需求見頂日期，提前至2025年至2030年前後。一葉知秋，傳統能企也嘗試轉型。全球最大石油商沙特阿美10月定出目標，要在2050年實現溫室氣體淨零排放，比沙特阿拉伯2060年的國家目標更進取。

可再生能源未到位 落差難免

化石燃料步入夕陽漸成為各方接受的現實。投資減少、開發受限，意味長綫供應難再增加，每單位成本和價格則會愈來愈高，需要依賴化石能源的產業和消費者，日子就會愈來愈難過。尤其是天然氣和煤碳作為供暖燃料，每到秋冬需求往往特別旺盛，供應鏈更易出現樽頸，導致供求和價格扭曲。

化石燃料買少見少，理論上應為好事，有助推動世界向可再生能源轉型，對抗氣候變化；然而實情是，化石燃料市場份額極大，可再生能源卻尚未到位。這個落差令能源危機看來難以避免，震盪還會在一段長時間內反覆出現。

化石燃料份額有多大？牛津大學旗下網上刊物《Our World in Data》數據顯示，2019年世界接近80%能源消耗，均來自石油、煤和天然氣，另外約10%來自木碳、牛糞等傳統生物燃料以及核能；剩餘約10%的可再生能源，其中超過一半來自普及潛力較弱的水力發電，而被寄予厚望的風能和太陽能，分別只佔2%及1%。

換句話說，風能和太陽能加起來的3%，要增長數十倍才可取代化石燃料；這無疑不可能在短時間內實現，而坊間對核能的恐懼和排擠，更加大了世界在新舊能源過渡期面臨的挑戰。

綠色低碳轉型 欲速反而不達

能源危機不利世界經濟從疫情復甦，這亦會間接阻礙新能源發展和普及。風電和光電都受天氣主宰，不像化石燃料可按需求增加燃燒，未來清潔能源系統要成為可靠主流，就需有大量電池將電力儲備起來。這涉及的投資規模巨大，若環球經濟條件欠佳恐難成事。

因此可以說，世界向清潔能源轉型雖勢在必行，但道路卻不一定如想像中非黑即白。要推動可再生能源盡快發展壯大，則反而不能在棄用化石燃料上太過急進，方能維持過渡期內能源供應穩定，確保投資轉型的經濟基礎無礙。

國務院10月下旬印發《2030年前碳達峰行動方案》指出，穩妥有序、安全降碳是為工作原則之一，要堅持先立後破，以保障能源安全和經濟發展為底綫，爭取時間實現新能源逐漸替代，推動轉型平穩過渡，保障能源安全、供應鏈安全、糧食安全和群眾生活。人民銀行副行長劉桂平亦稱，國民經濟向綠色低碳轉型是動態優化過程，金融既要支持經濟高質素發展，亦不能簡單過快退出傳統能源領域。

格拉斯哥氣候大會在能源危機陰霾下舉行，各國除了需要突破政治紛爭，如何制定出既具雄心，同時又腳踏實地的減碳時間表和路綫圖，實現綠色轉型而不用缺電少暖，同樣是民眾對政治家的期望。

▲ 化石燃料買少見少，理論上應為好事，惟化石燃料市場份額極大，可再生能源卻尚未到位。圖為浙江省積極推進光伏發電項目。（新華社資料圖片）