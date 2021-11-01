新冠疫下停「怪癖」 一些建議你要識

上星期談到只有人類有下巴，人喜歡摸下巴、托下巴。坊間有不少托下巴或者摸下巴的分析，一些行為心理專家還作出細分，雙手托下巴、單手橫向托下巴、單手豎向托下巴，都表示不同心理狀態云云。例如雙手托下巴，是尋求自我安慰的動作，把自己的手幻想成可依賴的對象，沉浸在自我編織的幻想中。另外愛托下巴者還有守株待兔心態，談戀愛時會要求別人愛她，並且很難得到滿足云云。這些我都沒接觸過，不太懂。

大家都知道現代雕塑先驅之一，法國雕塑家羅丹（Auguste Rodin）的作品《沉思者》（The Thinker），塑造了一個強而有力的男子，彎着腰，屈着膝，右手托着下巴，像是在思考甚麼。很多人都說這個雕塑表現了人類在思考時常做出的一個動作：撫摸或托下巴，我同意，人摸下巴有時確在認真思考或認真傾聽，因為我也如此，只不過《沉思者》在思想，我有時只在呆想，沒有在think，個腦結了冰，「實晒」。

除了撫摸或托下巴，我們還有各種觸摸臉部的動作，例如摸鼻、手指掂着嘴唇諸如此類。為甚麽我們不能停止觸摸臉部？用可能帶有細菌的手摸臉這「怪癖」是否源自人類進化過程，我們的原始衝動？

它是仍未破解的謎團，但科學家有一些看法。例如有研究聲稱，摸臉的本能在子宮內就開始，說在超聲波圖像中曾發現胎兒在母親緊張時，會用左手觸摸臉部。也有說摸臉是面部感覺神經發展的迹象，摸摸下知道自己臉部有反應，屬於無意識的習慣，像咬指甲一樣，做得夠多了，可能成為大腦save了記憶，成為一種習慣。然而當我們痕癢，會觸發大腦反應告訴我們去搔，則屬於有意識的。

有專家表示觸摸臉部可以是交流形式，人通過觸摸自己的臉來表達自己，除了集中精力或認真在聽時手會摸下巴，驚訝或害怕時亦會用手捂住嘴。

摸臉是本能 也是紓緩機制

德國一項研究指壓力助長摸臉的衝動，他們利用揚聲器向接受測試者發出令人不快的聲音，受測試者有抓鼻子、臉頰或下巴的動作，研究人員推測這些自發的面部自我觸摸，是宣洩、調節情緒方式的一種，人們會下意識地借觸摸肉體來掩飾自己、安慰自己。摸臉是其中一種鎮定機制，與身體許多其他部位不同，臉部對觸摸非常敏感，每一個區域都會引發大腦皮層特定區域出現獨特感覺，以及反應。

簡單來說，我們經常觸摸自己的臉是本能，一種紓緩機制，但這些動作在COVID-19流行期間就盡量「唔好制」，因為有危險。「不要摸你的臉」，在新冠疫情下，這句話是醫生及傳染病專家不斷重複的建議。新冠主要通過呼吸道飛沫傳播，眼睛、鼻子和嘴是病毒入口，每當人觸摸東西，就有可能污染雙手，每次你的手接觸臉部，都會增加感染風險。問題是，把手從臉上移開，說來容易做時難，有時連自己摸了都不察覺。外國曾有研究發現，人平均每小時觸摸眼、鼻和嘴超過20次。

那麼，如何阻止或至少減少這種行為呢？專家有一些建議，令隻手乖一點。其一是視覺和聽覺的提醒，例如戴戒指或手鐲之類，當每次想摸臉時，看到一個閃亮的戒指或聽到清脆手鐲叮噹聲，你便知道要停手。如果你是低調的人，可以找幾個橡筋代替，把它們戴在手腕上提醒自己：縮手！另外，可以嘗試用香味提醒，不時換不同香氣的乳液、洗手液之類，當突然聞到手上這些香味，可以提醒你放下你的手。

另一個方法是用紙條提醒，家中、孩子房間、辦公室桌上等都可以。七彩顏色便條可以是保持雙手清潔、遠離你臉的偉大工具。除了文字，可以加上喜歡的圖案照片，令信息更突出，還可以考慮定期更換顏色和移動位置，避免看慣了無反應。另在不影響生活、社交下，戴即棄手套一段時間，每次摸臉的那種奇怪感覺，讓你的手習慣下次不那麼容易移到臉上。

美國夏威夷大學有教授還設計了一款在智能手錶上應用的程式JalepeNO（請【按此】觀看「智能手錶防摸面」視頻），當戴着手錶的手移近臉部時，手錶會震動，提醒你不要觸摸眼睛、嘴和鼻子之類。你也可以嘗試擺弄物件如壓力球或小玩意，但記得先消毒。其實，大家可以發揮各自想像力，創造喜歡的方法，總之目的是讓你的手保持忙碌，遠離你的臉。手不碰臉，新冠不易染。