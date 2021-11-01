MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋

蘋果（Apple）近日發布新款的14吋及16吋MacBook Pro，均加入瀏海設計。為了避免瀏海遮擋使用，蘋果近日還公布應用程式縮放設定，各位用戶可按以下步驟設定。

如上述用戶在使用應用程式，或遇到欄

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