MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 行政人員版 2021/11/01 分享： 蘋果（Apple）近日發布新款的14吋及16吋MacBook Pro，均加入瀏海設計。為了避免瀏海遮擋使用，蘋果近日還公布應用程式縮放設定，各位用戶可按以下步驟設定。 如上述用戶在使用應用程式，或遇到欄 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Apple Music 登陸PS5播4K MV 今日 Apple Music 登陸PS5播4K MV Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 2021/10/29 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 2021/10/29 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 Twitch回歸Xbox 可調節畫質速率 2021/10/28 Twitch回歸Xbox 可調節畫質速率 蘋果擦拭布開箱 網民質疑有色差 2021/10/28 蘋果擦拭布開箱 網民質疑有色差 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 MacBook Apple 鏡頭 相機