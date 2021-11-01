Apple Music 登陸PS5播4K MV 行政人員版 2021/11/01 分享： 近日Sony PlayStation 5（PS5）終於確認與蘋果合作，成為第一款支援播放Apple Music的家用遊戲主機。現時各位PS5玩家，可在主機下載Apple Music應用程式，依提示連結 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 今日 MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 2021/10/29 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 2021/10/29 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 Twitch回歸Xbox 可調節畫質速率 2021/10/28 Twitch回歸Xbox 可調節畫質速率 蘋果擦拭布開箱 網民質疑有色差 2021/10/28 蘋果擦拭布開箱 網民質疑有色差 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 音樂 MV Sony PlayStation 4K