信和商場利東街賀Disney+到港 打造迪士尼聖誕派對

迪士尼旗下串流平台Disney+，將喺今個月16日登陸香港，黛安聽公關姊妹講，信和集團旗下7大商場連同利東街會喺今個月11日至明年1月2日，同迪士尼合作打造「Disney Winter Celebration」活動，一齊迎接聖誕同除夕聯歡派對！

多個迪士尼人氣角色，包括愛莎女王、米奇老鼠、彼思嘅胡迪等，都會以唔同形式現身信和各大商場。姊妹話，大家只要打卡後上載照片至ig和fb時輸入#SinoMalls2021#信和集團商場2021，就有機會贏得「最有人氣照片獎」、「最具創意照片獎」，同埋獲得豐富獎品，包括迪士尼禮品㖭。

今個月11日起，尖沙咀中心及帝國中心嘅聖誕燈飾會就會亮燈，由8.2萬顆變色LED圓點組成、面積達4,000平方米嘅巨型多媒體幕牆燈飾，仲會獨家播放Disney+6大品牌嘅聖誕燈飾影片，及屯門市廣場、奧海城、荃新天地及利東街嘅聖誕場景精采短片。

另外，利東街整條大道亦會被公主皇冠圖騰燈飾貫穿，中庭有一棵10米高嘅巨型聖誕樹，成為華麗高貴嘅舞會場景，每晚上演光影音樂秀，配以家喻戶曉嘅公主音樂劇主題曲和聖誕歌曲，令你仿似置身公主派對。

姊妹仲話，今個月16日至明年1月2日，S⁺REWARDS會員喺信和旗下6大商場，以電子貨幣單一消費每滿$200，成功登記點數後，即可以喺明年1月2日或之前，隨機獲得1張迪士尼電子珍藏卡㗎。

本文轉載自《晴報》

▲ 荃新天地化身冰晶聖誕小鎮，愛莎女王於中庭冰晶庭園等候大家到來。

▲ 尖沙咀中心及帝國中心的聖誕燈飾將率先亮起。

▲ 奧海城