北上港人其中一樣最關心的生活狀況，應該是醫療問題。最近因事較多出入醫院，於是也就觀察了一下現在的中國就醫情況。

很多病者家屬說，首先必須選擇大城市中的三甲醫院。這些醫院水平因為在業界最高，所以同時會引來周邊小城市的病人，長途跋涉也要到這些大醫院求醫，變得負荷加重。

現在疫情期間的入院求醫流程，大概是這樣：進醫院時要檢查健康碼，進去門診部後，首先要做的是登記個人資料，取得一張醫療卡。香港人的回鄉證，原則上都可以登記。內地朋友則大多數用醫保卡，當中有齊醫療的歷史與資料。而這張醫療卡，某程度上就等於你的消費卡。拿着卡可以在終端機去掛號，進行預約。

在內地的醫院求醫，其中有一個特色就是很多時候都得先把費用繳交。就等於如果你需要門診的話，就在這台機器上完成預約及手機付費。然後，就會收到一個短訊，告訴你輪候的號碼，以及在哪一個醫療室就診。

雖然說相當現實，但也是相當快捷及清晰。唯一不便的，就是不太善用各種手機程式的老人家又或者是從小鎮出來的病人或家屬。我就親眼見過，由於要安排住院，需要繳納的按金達數萬元（人民幣，下同）之巨，來自鄉間的病人，由於不懂各種手機付費操作，只能在櫃枱面前一疊一疊的一百元現鈔去數，才能辦好入院。

如需住進醫院，疫情期間，經過核酸檢疫後，一位病人可有一位家屬陪同在醫院過夜。但其他探病的限制就相當嚴格，沒有核酸檢疫基本上都不能進去病房探望。

總體而言，三甲醫院的設備基本不差，醫生和護士的態度也專業。對港人而言，最大的不適應，應是密密麻麻的病人，那種爭奪資源的焦慮感。