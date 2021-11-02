有些形容詞的意思很清晰，例如：你好靚，講者和聽者都有共識，那個「靚」，是漂亮、美麗的讚美，意思正面。又如：你的提議非常有用，這樣說，大家都明「有用」是指幫到手、能解決問題，也是正面。但有些詞彙，包含範圍太廣，往往模稜兩可、詞不達意，令人一頭霧水想問：「噏乜呢？」私人場合普通傾偈，亂噏廿四無所謂，但若在面向公眾的場合，則不太適當。

公眾場合的修辭有兩樣最基本的考慮：一、涵意（content）的考慮；二、場景（context）適宜與否。先看涵意，有些詞彙屬於容易令人誤會或𢱑爆頭的，如：用上「好有趣」、「interesting」或「好得意」等字眼。以「得意」為例，本身有很多解讀的可能性，究竟是想表達「好鬼cutie同kawaii（可愛）」（噢，隻狗仔好得意！）、「好有創意」（你呢個idea幾得意！）抑或「好騎呢／好怪異／好怪誕」（佢啲行徑好得意吓喎！）呢？當一個詞彙涵意可以包涵正負毁譽時，公關會提議避免用。事實上，中文詞彙豐富，要幾精準都有，想不出其他更好的話，要不當事人詞窮，要不就是那個場景確實不知如何解畫，於是當事人只能用些意思不明的字眼muddle through（胡亂應付過去）。

再看場景。一、因為有些詞彙的涵意太多可能性，所以在某些場景，醒目一點的人，都知盡量避免運用，以免產生誤會，例如，職場上，知碇的下屬斷不會公然在開會時評價上司：「老闆，你呢個提議好得意吓喎！」即使當事人原意是讚美，相信該上司聽了也不會份外喜悅吧！又或，以「得意」應用在自己身上，首先是：一、意思不明；二、若當事人素來予人非特別跳脫活潑的印象，那就造成強烈的詞與景不相配之效果，令受眾不禁問：「有咩咁得意？」「得意響邊？」若在受眾眼中，cutie不見得、創意亦無，那個得意，就只剩怪異了；若製造出這樣的效果，當事人仍自鳴得意，咁真係前所未有咁得意咯！