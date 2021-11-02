偽出境潛行台灣 首個台灣水底攝影展覽推出 副刊版 2021/11/02 分享： 疫情下無法去台灣，但在香港就有個別開新面的「潛行台灣」活動！由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK和tripTaiwan主辦，將於11月6日舉行「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 2021/10/29 kkplus「天綫得得B」藝術作品展覽 必與1.8米高LaLa打卡 學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 2021/10/29 學者專家訴說社區小故事 免費App聲音導航遊香港 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 2021/10/28 國泰網購邊買邊賺里數 期間限定快閃店精選產品8折 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 2021/10/28 必睇萌爆水獺餵食show 3種新動物進駐動植物公園 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 2021/10/26 海洋公園重新推出「森度遊」 森動瑜伽再出發 疫情 台灣 展覽 攝影 何文田 魚 泳池 游泳 潛水 澎湖