萬聖節有感 幾百年前一頁用錢贖罪史

每年10月31日晚慶祝萬聖夜，前天相信大家也玩得happy吧。10月31日其實亦是一個影響全世界宗教、政治、社會等發展的節日，「宗教改革日」（Reformation Day）504周年紀念。沒有那天發生的事，可能就沒有今天的基督新教（Protestantism）；沒有那天，我們今天是否仍可用金錢「贖罪」，不必因為各種罪過而受上天懲罰呢？

不知道各位非教徒有否聽過「贖罪券」（indulgence letter）？簡單來說，在中世紀的時候，當信眾懺悔及作出善行後，天主教會減免其部分或全部罪行的刑罰，後來用錢就可以買到這樣一紙證明，一般叫「贖罪券」，即付錢來減免懲罰。天主教教理中，信徒在生能透過善功來淨化罪咎，換來今世減少或不用受塵世的罰，這種罰稱作「暫罰」，即人在塵世受的苦難考驗。

假若罪咎還沒煉淨，教徒死後上天堂前，要先在「煉獄」（purgatory）或「最後煉淨」中受苦，洗滌所有罪過，淨化靈魂。某人花錢買「贖罪券」後，等於不會被「暫罰」，甚至全罰勾銷。

中世紀天主教會減免罪罰的依據，乃教宗是教會之首，可挪用「諸聖功德寶庫」內的功德，即耶穌的盛大恩典及殉道聖徒們的諸多善功，可撥給信眾，以抵銷他們在塵世內本應的懲罰。

賣「贖罪券」的並非街頭騙子，而是羅馬天主教會和一些打着教會正式名義的「推銷員」，有時向人兜售時誇張失實，甚至說成能減免人死後在「煉獄」的時間云云。當時教會極需要錢，除了支付日常開支，另一原因是教宗利奧10世（Leo X）籌建羅馬聖伯多祿大教堂，賣「贖罪券」是籌款財路。

16世紀，一位名叫馬丁．路德（Martin Luther）的德國神學家，在威登堡（Wittenberg）獲頒神學博士，之後在大學教神學，期間啟發出「因信稱義」觀念，開始質疑天主教會對一些觀念的解讀。何謂「因信稱義」（Sola fide）？這是路德宗教會，甚至整個基督新教信仰的核心，「因信」意思是憑藉「信心」，「稱義」解作「獲上帝判為無罪」。

「因信稱義」指一個罪人得到救贖，只能出於上帝、耶穌基督的恩典，憑藉對祂們的信心，從罪惡中被救贖，有別於天主教認為人要得救，除了有信仰，還要加上足夠善功。

質疑贖罪券 馬丁•路德被「喊打」

1517年10月31日，路德在威登堡一家教堂門口貼上一紙關於他對「贖罪券」的見解，史稱《95條論綱》（The 95 Theses），指出天主教會對上帝恩典基礎的解釋，以及兜售「贖罪券」有問題（請【按此】觀看「路德及宗教改革歷史」視頻）。

路德認為，救贖並不來自兜售的「贖罪券」，只有神的恩典才是人得救的根本，救贖來自上帝的仁慈，靠着虔誠信仰可以得到。

當時已發明印刷術，教廷「贖罪券」曾給印刷業帶來生意，而路德的《95條論綱》以及他後來繙譯的德文版聖經，也藉着印刷得以傳揚，收穫了廣泛支持。然而，「贖罪券」是教廷收入來源，他的言論行為亦被視為挑戰天主教及羅馬帝國權威，被人「喊打」。

路德原本只想對羅馬天主教會的大赦制度，以及羅馬帝國統治的一些做法表達異議，但引發的連串事件開啟了宗教改革（Reformation）大門，促成基督新教的誕生。

今天說的基督教，指的就是宗教改革產生的新教，以區別於傳統的舊教天主教。在路德貼紙50年後，贖罪券因為有問題，被教廷停止發行。

說到贖罪券，浸會大學宗教及哲學系榮休教授羅秉祥曾經指出，贖罪券這中文繙譯，搞錯了意思，混淆罪與罰兩回事，驟耳聽來憑這張券就得以贖罪，違反聖經所言只有耶穌基督才可為人贖罪，不必要地描黑天主教。

他認為，贖罪券應譯為「大赦證明書」，當時捐助建聖伯多祿大教堂的人，可拿到此證明書找神父告解，神父會宣布他拿到教宗的全大赦，累積的塵世懲罰一筆勾銷，但此大赦只免罰，而不是免罪，罪咎只能出於上帝、耶穌的恩典被救贖。

羅秉祥表示，在中世紀犯大罪的教徒，若真誠向神父告解懺悔，加上有正面敬虔行為，教會本來就會給他們大赦（indulgence），減少或免除塵世的懲罰。捐款本身不是邪惡，可惜的是金錢與赦罪被拉上關係，令人誤以為犯了罪給錢就不用在煉獄，直升天堂。

馬丁．路德釘上《95條論綱》，本想提出與教會討論制度，卻打開了歐洲宗教、政治改革大門，為宗教表達和社會帶來更大自由，英國國教也因此從天主教脫離出現，但也帶來戰爭與迫害。到了今天，全世界人多數只記得萬聖節，始終穿「魷魚」戲服慶祝萬聖，比思考路德遺訓吸引力更勁！

▲ 中世紀的「贖罪券」，藉付錢減免懲罰。