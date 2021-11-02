區塊鏈創新 比特幣真正價值所在

根據CoinDesk的數據顯示，每枚比特幣價格已從2020年12月31日的28,890美元，至今年4月16日上漲到63,255美元，然後7月16日又下跌至31,857美元，最近又急升到60,000美元以上。不到一年間，比特幣如此瘋狂暴升暴跌，為市場所關注與炒作，而在中國，對比特幣相關的信息則基本上是封殺的。

無內在價值 估值無邏輯

現在的問題是，比特幣如此瘋狂上漲，背後的估值邏輯是甚麼？無論是以現代投資理論，還是以貨幣理論來看，比特幣背後根本不存在估值邏輯：如果以基本面分析，比特幣沒有內在價值，以此無法證明比特幣的市值是多少；如果以現代貨幣理論分析，比特幣沒有成為社會認可的貨幣，也根本就不具有現代貨幣的價值尺度、支付結算、價值儲藏的功能。也就是說，如果比特幣不與法定貨幣對價，就一文不值。所以，每次比特幣價格暴漲或暴跌，都是與市場法定貨幣認可或否定有關。

比特幣在2008年10月就出現了，最初只是在「數碼龐克」（Cyberpunk）之間所玩的一種電腦編碼遊戲，當時每枚比特幣的價格為0.000764美元，實際上是一錢不值。首宗比特幣交易在2010年5月18日發生，當時有人出價1萬枚比特幣，換取當時僅值25美元的兩份薄餅，每個比特幣的價格則只有0.0025美元。對比最初每枚0.000764美元的價格，這時比特幣價格的漲幅達3倍以上，也是比特幣第一次與法幣對價。

後來，暗網（Dark web）有比特幣非法交易，加上2017年「中國時刻」炒作，比特幣瘋狂竄升至近每枚20,000美元的價格，不過中國政府一個禁令，比特幣的價格於2018年即急跌至每枚3,000美元，下跌幅度達85%；2019年Facebook計劃發行天秤幣（Libra），比特幣炒風又起；2020年下半年，Tesla CEO馬斯克更是對比特幣的炒作推波助瀾，才有目前比特幣的瘋狂炒作。

價格大起大落 難符貨幣功能

假設比特幣是一種貨幣，其價格如此波動、大起大落，如何可承擔一般等價物的功能？更不用說其他功能了。最近比特幣價格再度暴漲，就是與有機構要推出比特幣交易所的消息基本有關。

有人認為，比特幣之所以有價值，甚至可以成為「數碼黃金」，在於比特幣最初設計的功能定位，是其他貨幣無法替代，那就是抵制「國家銀行可以隨時印鈔，可以隨時改變你手上貨幣價值」的威脅。特別是在美元「放水」的情況下，人們需要作出避險的抉擇，即使存在風險，卻至少能夠看到希望。這是比特幣作為貨幣市場中不可替代價值的體現，所以短期來看，它的地位依然難以撼動。

其實，這種說法只是人們後來給比特幣加上去的一種臆想，因為比特幣創造者中本聰在2008年10月底發表了題為《比特幣：一種點對點的電子現金系統》論文，提出了一種全新的電子化交易體系，即一種去中心化的點對點現金交易體系，根本就沒有提到希望通過這種電腦編碼程式，成為一種財富創造的工具，更不會想到與法幣對抗，成為一種全新的貨幣。

實際上，在現代國家體制下，任何貨幣如果不與法定貨幣對價，均是一文不值的，遑論取代法定貨幣。法定貨幣發行量最多、流動性最氾濫、貨幣貶值最大，任何離開了與法定貨幣對價的貨幣，都沒有貨幣屬性，更不存在投資的避險功能。

也有人說，比特幣的基本特徵，就在於它的唯一性、任何交易的不可篡改性、公開透明性及匿名性、去信用化，即以機器信用代替傳統信用，以及最多只有2,100萬枚的稀缺性等。特別是比特幣的稀缺性，才是導致比特幣具有內在價值的關鍵所在。

但是，隨着網絡與電腦編碼技術快速發展，以電腦編碼創造的網絡貨幣符號可以是無限的，這可以是比特幣、牛特幣、馬特幣等等，目前網絡發行的私人數碼貨幣，就多達6,000種以上。事實上，目前網絡上的虛擬貨幣推出就是如此。也正是比特幣有這些特徵，要操縱其價格漲跌易如反掌。

根據比特幣數據統計，截至2019年1月7日，比特幣持幣位址數約為2,265萬個，其中持幣數量不足1個的位址數佔比約97.2%，持有1個以上的位址數佔比約2.8%，而持有10個以上的位址數佔比只有0.7%；進一步說，持1個比特幣以下、佔比97.2%的位址，其對應的比特幣餘額佔比僅為約4.6%，而持有10個以上比特幣、佔比僅0.7%的位址，其對應的比特幣餘額佔比卻有約86.9%。以此來計算，即不足1%的位址，持有價值近90%的比特幣。

0.7%人持幣近9成 價格易操縱

根據全球三大數碼貨幣交易平台之一Bitstamp的數據，該平台每天的比特幣交易量一般都在10,000枚左右，高峰也只是在30,000枚左右。以目前市場流通的比特幣估計達1,900萬枚計算，如果90%的比特幣持有在不到1%的人手上，那麼這一小撮人持有的比特幣達1,700多萬枚。假設比特幣每天交易量在30,000枚左右，那麼這個交易量佔上述不到1%人所持有的1,700多萬枚比特幣之比重，僅為千分之二；假設每天交易量為10,000枚左右，相關比重更只是不到千分之一。

參與「挖礦」 危害社會環境

根據美國全國經濟研究所（NBER）早前一項研究顯示，流通中的比特幣約3分之1控制在前10,000名個人投資者手中，這些人要操縱比特幣價格的漲跌，實在易如反掌；再加上比特幣的匿名性，令這種操縱比特幣的交易更容易造成瘋狂。

所以，比特幣對現代金融市場的作用和影響，並非比特幣本身，更不是比特幣的炒作，而是比特幣的底層技術--區塊鏈的創新。但是，這種技術已經研究開發了多年，市場也有很多憧憬，卻沒有研發出為大眾普及使用的東西；反之，少數人為了謀取暴利，參與比特幣「挖礦」，則嚴重危害了人類社會的環境。

▲ 比特幣價格大起大落，無論是以現代投資理論，還是以貨幣理論來看，背後估值邏輯均難以理解。（路透社資料圖片）