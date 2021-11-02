蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac 行政人員版 2021/11/02 分享： 蘋果（Apple）去年下半年發布自家研發的ARM架構M1芯片，搭載旗下多款Mac設備。不過，蘋果在推出M1版24吋iMac後，原有的Intel版21.5吋iMac配置選擇亦隨之減少，日前官網上的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 今日 聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 Apple Music 登陸PS5播4K MV 2021/11/01 Apple Music 登陸PS5播4K MV MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 2021/11/01 MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 2021/10/29 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 2021/10/29 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 Apple Mac電腦 iMac 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Intel 香港 產品