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聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕

行政人員版 2021/11/02

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聯想（Lenovo）一般會在美國消費電子展（CES）更新旗下手提電腦產品，綜合外媒引述知名爆料達人消息，Lenovo預計在明年1月CES上，發布新一代雙屏幕手提電腦。

該款手提電腦預計為17吋機款，據

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欄名 : 科技新知

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