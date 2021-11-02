聯想新ThinkBook Plus 明年發布或設副屏幕 行政人員版 2021/11/02 分享： 聯想（Lenovo）一般會在美國消費電子展（CES）更新旗下手提電腦產品，綜合外媒引述知名爆料達人消息，Lenovo預計在明年1月CES上，發布新一代雙屏幕手提電腦。 該款手提電腦預計為17吋機款，據 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac 今日 蘋果轉用自家芯片 淘汰Intel版iMac Apple Music 登陸PS5播4K MV 2021/11/01 Apple Music 登陸PS5播4K MV MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 2021/11/01 MacBook Pro瀏海 推程式縮放免遮擋 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 2021/10/29 Photoshop內容憑證 新功能辨NFT真偽 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 2021/10/29 Google Android 12L 專攻板腦摺疊手機 Lenovo 科技行業 科技硬件 科技軟件 筆記簿型電腦 產品 CES 商業