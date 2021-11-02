麥當勞第2周4款全新「鏡仔卡」 成員手繪Q版自畫像

麥當勞早排同出道咗3周年嘅MIRROR 12位成員合作，只要購買期間限定嘅全新口味麥炸雞，就有機會換到唔同成員嘅「鏡仔卡」，掀起全城「食雞」熱潮。

黛安知道，第2星期換領嘅「鏡仔卡」已出場，今期分別有「粉紅教主」Anson Lo、「皮皮」Frankie和「花美男」Jeremy，連同新一款團體卡，數量有限，換完即止。

此外，麥當勞App即日起至星期日（7日），將會加入多款麥炸雞優惠券，其中包括「$35歎爆蒜麥炸雞（2件）配飲品」，以秘製大蒜醬汁醃製嘅麥炸雞蒜香撲鼻，必定令你食到唔停口。如果想買輕食亦可選擇「惠顧超值套餐加$10配原味或蜜糖BBQ麥炸雞（1件）」等；若要同朋友分享「脆」味，則可揀「$80歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠券。

公關姊妹同黛安講，原來每張「鏡仔卡」背面圖案都有玄機，全部都係MIRROR成員親手繪畫嘅Q版自畫像，只要集齊16張「鏡仔卡」，更可憑背面拼湊出一幅完整拼圖「合照」，各位成員嘅自畫像都好有個人特色，作為鏡粉嘅黛安都要落力啲繼續儲卡喇！

本文轉載自《晴報》

▲ 第2周的「鏡仔卡」有Anson Lo、Frankie和Jeremy登場。

▲ 鏡仔卡背面有成員親繪的Q版自畫像，集齊16張更可拼湊出完整拼圖「合照」。