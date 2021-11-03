MOKO新世紀廣場冬日推出 Miffy北歐冬雪藝術村

這個「Miffy北歐冬雪藝術村」瀰漫藝術感十足的冬日浪漫情調，並以北歐簡約清新的水彩格調打造，除了3米高的Miffy，Uncle Pilot亦會乘坐熱氣球前來與好友集合；Melanie則坐於火車站旁的

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