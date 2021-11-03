龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 副刊版 2021/11/03 分享： 九龍酒店龍逸軒的點心一向有口碑，早前推出的「任點任食點心Brunch」十分受歡迎。最近更加入新元素，由龍逸軒富經驗的師傅精心製作多款懷舊經典點心，好讓大家認識點心的歷史。 今次全新推出的懷舊系列點心，包 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 今日 唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 2021/11/01 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 2021/11/01 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 2021/11/01 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 2021/10/29 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 品牌 酒店 設計 餐廳 法國 意大利 魚 蛋 甜品 蛋糕