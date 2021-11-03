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龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch

副刊版 2021/11/03

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九龍酒店龍逸軒的點心一向有口碑，早前推出的「任點任食點心Brunch」十分受歡迎。最近更加入新元素，由龍逸軒富經驗的師傅精心製作多款懷舊經典點心，好讓大家認識點心的歷史。

今次全新推出的懷舊系列點心，包

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欄名 : 新鮮熱辣

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