唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶 副刊版 2021/11/03 分享： 唯港薈大堂餐廳GREEN於11月15日起，再度與比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶（$408起/位，$748起/2位，另加一），酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 今日 龍逸軒任點任食懷舊點心Brunch 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 2021/11/01 台灣製造創意蛋捲品牌「青鳥旅行」 登陸尖沙咀海港城LCX 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 2021/11/01 鮨白鳥推出秋季盛宴 江蘇大閘蟹 + 意大利白松露 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 2021/11/01 香港瑰麗酒店推出 印度海鮮咖喱午餐 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 2021/10/29 大館Statement聯乘香檳品牌Ruinart 推出全新「Lady Caine」下午茶 品牌 酒店 設計 餐廳 法國 意大利 魚 蛋 甜品 蛋糕