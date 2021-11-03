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唯港薈推出GODIVA 甜蜜獻禮下午茶

副刊版 2021/11/03

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唯港薈大堂餐廳GREEN於11月15日起，再度與比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作推出「GODIVA甜蜜獻禮」下午茶（$408起/位，$748起/2位，另加一），酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny

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欄名 : 新鮮熱辣

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