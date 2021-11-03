內地的港風吹得正盛，所以《梅艷芳》電影同時能在內地公映，也算正合時宜。有趣的是，在內地分享梅艷芳的事迹，通常都夾雜着一種同時是對香港城市文化發展的介紹。要解釋荔園對我們的意義，要回憶沙士的歲月。尤其是年輕一代觀眾，在他們的經歷中，梅艷芳的印象不算鮮明，起碼沒有如張國榮那樣的全國認受度。

內地有一粉絲圈子，被稱為「後哥迷」。意思是指在張國榮逝世前後，才開始迷上哥哥的一代。但一直沒有聽說「後梅迷」，《梅艷芳》這部電影會否帶動起這個群體呢？相當好奇。

但無論如何，把梅艷芳介紹給內地年輕人，有一種啟蒙意味。這也是用來解釋，為甚麼近年香港明星能重新在內地流行的原因。除了他們的經歷有血有肉外，形象更為鮮明，性格更為強烈，相比起內地的新偶像小鮮肉和流量明星，連拿得出手的作品都沒有，港星的個性形象，贏足幾條街。

看完《梅艷芳》，另一個有趣的「歷史如果有如果」設問，就成為：如果梅艷芳還在生，她現在是否和大多數「灣區明星」一樣，在出席內地各種綜藝節目，有時做比賽評判，又或者以天價的出場費，參加《乘風破浪的姐姐》。

回應內地青年朋友的追問，《梅艷芳》作為一部電影，就像一本關於香港成長、一頁又一頁的教材，每一首歌響起，也像翻到一個新章節，且有部分篇章留了白。試映會同場的，相信還有不少北上發展的港人，年紀也該是聽梅艷芳長大的一代。聽到不少擦鼻或拆紙巾的聲音，直到《夕陽之歌》響起，我們那一代人，在漆黑中，在離香港遠處，許多人兩年沒回去過，像找着短暫鄉愁的慰藉。