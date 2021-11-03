上星期，意大利一名三十歲的阿爾巴尼亞男人，因藏毒罪而被判家居軟禁數月。殊不知，該男子主動走到警署請求在監獄服刑。意大利憲兵隊隊長轉述那個阿爾巴尼亞男人求囚的原因：「與老婆同住就好似在地獄般痛苦，我寧願坐監呀！」警方以違反家居軟禁條件為由，即時把他轉送監獄。

閱畢，實在忍俊不禁：一、身為毒販，唔怕犯法，卻最怕老婆，實為滑稽之最；二、警方二話不說把他直送監獄，神速地配合犯罪者要求，雖說是違反家居軟禁條件，但我瞎猜，興許是警方也帶有幾分同情和憐憫；三、該名男子入獄心切，若不如願，恐會再次犯案，而且還要確保罪行大到要馬上被收柙、不可有緩刑之可能，若一個大罪犯是這樣煉成的，背後原因真是滑稽和無奈。

有云：每個成功男士背後都有個女人。其實每個男人，即使是毒犯，背後都有個女人，關鍵是，那是個怎麼樣的女人而已。環觀眾多認識的個案，只能說，總之有人歡笑有人愁！而有些人愁起上嚟，聞妻色變，平常氣概只剩無限感慨，聞者心酸，屆此境地，自身健康也成問題。

二○一九年初，美國心臟病學雜誌《The American Journal of Cardiology》，刊登了一篇關於結婚男人和心臟健康的研究，發現男士若對自己的婚姻狀況感不滿，或感到未達理想水平時，心臟性猝死（Sudden Cardiac Death，SCD）的機率，較諸滿意自己關係和伴侶的男性高八成四。相反，研究發現，男士對伴侶和關係感到滿意時，其動態血壓（Ambulatory Blood Pressure）會下降。

有些人終日往外跑唔黐家，或許就是潛意識保命之舉，皆因要長期對住一個令自己心臟負荷過重兼精神緊張的人，確實寧願坐監。其實，經營關係雙方都有責，若另一半日日想往外跑，與其埋怨發爛渣，不如先檢討一下，自己是否就是令對方唔黐家的原因？