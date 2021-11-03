耳鳴為自覺耳中嘈吵作響，時而陣發，或為持續鳴聲，並以夜闌人靜時尤甚。若不針對成因加以處理，恐鳴響惡化，最終持續高聲作響，可引致聽力下降。耳鳴似是輕症，但亦要防患於未然，莫待問題變得嚴重及複雜化。

耳作響成因繁多，非耳部來源包括：耳垢、血管刺激或顳頜關節錯位等，其性質隆隆作響、搏動聲或甩牙骹滑動感，共通點為皆非耳結構或聽神經疾患導致耳響。若能針對耳垢作徹底清潔或牙骹錯位作處理，往往有良好「減聲」功效。

若感覺鳴聲持續日久，建議可先向西醫耳鼻喉科作檢查，適時作聽力檢測，排除中耳耳骨傳導障礙的可能性。若診斷為功能性耳鳴，除按醫囑服用營養神經的維他命B群外，中醫針灸亦是可參考的治療方案。

中醫理解耳鳴成因主要有兩方面：首先，由於經絡系統中的膽經負責耳旁部位，肝與膽的功能異常故可反映於耳鳴症狀；若肝陽上亢，肝熱可借道膽肝干擾耳部，引致耳鳴，而患者多同時表現頭脹作痛，心情煩躁易怒。其次，中醫認識到內臟與感覺器官息息相關，腎臟尤其與耳功能關係密切，若腎氣或腎陰陽虛可引耳鳴，患者症狀常伴腰膝痠軟、夜尿頻繁。

中醫針灸耳鳴採用病處耳朵穴位，及循經絡肝經腎經的遠端穴位，其中包括聽會、太沖及太溪穴。聽會穴位位置於耳屏前方較低處，張口呈凹陷處；太沖則位於足背大拇趾及次趾間，趾縫邊緣向上一吋處；太溪位於內踝後方，與小腿筋之間的間隙中。以上穴位除作針灸外，亦可作按摩保健之用，方法同側每穴每天輕手法按揉一分鐘，次日對調另一側穴位自療。

但假若耳鳴伴隨頭暈，隨體位改變變化尤甚，則要留意耳水不平衡的可能性。此外，若症狀曠日持久，鳴聲愈是尖銳隆響，應向西醫查詢進一步磁力共振檢查，排除耳神經瘤及下丘腦處血管病變，引致壓迫聽神經的可能性。最後，耳鳴病症成因常為神經性因由，避免過度勞累，適當休息，並處理得宜，病況大多十分正面。

▲ 談談耳鳴